2025 年度香港傑出運動員選舉提名展開 明年1月31日起開放予公眾網上投票

被譽為「香港體壇奧斯卡」的「國泰2025年度香港傑出運動員選舉」，今日（12月1日）正式展開，接受各體育總會提名，以表揚過去一年表現卓越的本地健兒。今年港將在多個大型運動會屢創佳績，戰果輝煌，令今屆選舉備受矚目。

港協暨奧委會會長霍震霆表示，2025年雖非奧運年，但香港運動員持續發揮「奧運級」水準，由哈爾濱亞冬運、成都世運會、巴林亞青運，及至剛落幕的第十五屆全運會，均創下歷史性佳績，成就令人鼓舞。他強調，傑運選舉正是對運動員付出無比努力的肯定。

今屆選舉一如既往設有「香港傑出男／女運動員」、「香港最佳運動組合」及「香港最佳運動隊伍」四大獎項。其中得票最高的男、女運動員將榮膺「星中之星」大獎。

選舉將於2026年1月31日起開放予公眾網上投票，結果定於同年3月31日於灣仔會展舉行的頒獎典禮上隆重揭曉，屆時全城將共同見證新一屆「體壇王者」的誕生。