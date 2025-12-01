NBA｜比查特狂轟本季新高42分 塞爾特人頂住反撲117:115險勝騎士

塞爾特人周日作客對陣騎士，綠軍今場一直佔有優勢，更曾領先達21分。雖然騎士球星米曹（Donovan Mitchell）在尾段接連命中三分球，將分差一度追近到僅有2分，但幸好塞爾特人有今場狂轟42分的比查特（Payton Pritchard）在最後關頭命中關鍵罰球，最終幫助球隊以 117:115 險勝騎士。

綠軍比查特狂轟42分 騎士米曹尾段連追仍告負

塞爾特人本季在塔圖姆（Jayson Tatum）缺席下表現起伏，賽前20戰僅11勝9負。本場作客對上騎士，綠軍一直較佔優勢，在第三節更曾領先21分，在比賽剩下2分鐘時仍領先11分。但騎士球星米曹在比賽末段挺身而出，接連命中三分球，幫助騎士在法定時間剩下20秒時將比分追至 112:114。幸好綠軍今場表現出色的普理查德命中關鍵罰球，最終幫助球隊以 117:115 險勝騎士。

比查特在塔圖姆缺陣後獲得更多機會，今場表現亮眼，轟入本季新高的42分，外加3籃板3助攻。此外，謝倫布朗（Jaylen Brown）也貢獻了「大三元」表現，攻入19分、12籃板和11助攻，助力綠軍險勝。騎士方面，伊雲莫布利（Evan Mobley）攻入全隊最高的27分，外加14籃板和4助攻，而米曹亦攻入18分、7籃板和8助攻。

