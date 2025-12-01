Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA｜雷霆123:115擊敗拓荒者 SGA成史上第2多連續得分20+

即時體育
更新時間：16:49 2025-12-01 HKT
發佈時間：16:49 2025-12-01 HKT

雷霆周日作客再對上今季令球隊嚐到唯一一敗的拓荒者，但今場雷霆延續大勇勢頭，以 123:115 挫拓荒者，戰績升到20勝1負兼12連勝。當家球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander，SGA）今場攻入26分，這也意味著他以連續93場得分20+的成績，成為歷史第二位，僅次於張伯倫（Wilt Chamberlain）於1961年至63年創下的126場紀錄。

雷霆 123:115 挫拓荒者 SGA連續得分20+紀錄直逼張伯倫

上季冠軍雷霆今季狀態大勇，開季至今僅吞一敗，高居西岸榜首，而這唯一一敗的對手就是今場的主隊拓荒者。主隊今場亦為客隊製造不少麻煩，上半場更以55:54領先。但雷霆末節急起直追，單節打出 38:28 的攻勢反超拓荒者，最終以8分之差的 123:115 力壓對手，收下今季第20勝及12連勝。

今場雷霆的當家球星SGA攻入26分外加4籃板5助攻，達成連續93場得分20+的紀錄，成為歷史第二位。目前紀錄保持者是「史前巨獸」張伯倫在1961-63球季創下的126場，SGA僅差33場便能追平，有望在本季達成這項歷史級的紀錄。

