羽毛球｜吳英倫熬戰3局2:1力壓東道主球手 首闖世巡賽決賽即奪冠

香港羽球新星吳英倫周日，出戰在印度的舉行世界羽聯巡迴賽（BWF)超級300印度莫迪國際錦標賽男單決賽，對上東道主兼5號種子𠎀丹比（Srikanth Kidabi），最終與對手激戰3局，在決勝局以22:20總局數2:1力壓杰達比，首闖巡迴賽決賽即奪冠。

吳英倫首闖世巡賽決賽即奪冠。新華社

吳英倫首闖世巡賽決賽即奪冠。BWF官方圖片

吳英倫決勝局刁時力壓東道主球手奪冠

在粵港澳全運會羽毛球男單次圈出局的吳英倫之後轉戰BWF巡迴賽賽場，現年21歲世界排名第59名的吳英倫，出戰在印度舉行的印度莫迪國際錦標賽男單賽事，吳英倫一路過關斬將首闖世巡賽決賽，對上過去曾2度交手均以落敗告終的東道主球手𠎀丹比。

但吳英倫首局氣勢強勁，以21:16先取首局，惟𠎀丹比調整迅速第2局展現出強勁攻勢，以21:8追平局數，港將進入到決勝局雖在早段一度落後，但他沉著應戰一度連取6分以17:14反超對手，之後雙方4度打成平手戰至刁時，最終吳英倫連取2分以22:20取得決勝局奠勝，首闖世巡賽決賽即奪冠，亦令𠎀丹比三闖世巡賽決賽皆屈居亞軍。

