NBA│施亞甘最後一秒14呎跳投絕殺 助溜馬103：101險勝公牛

昨晚（周六）NBA溜馬作客公牛，上演一場驚心動魄的拉鋸戰。憑藉主將施亞甘（Pascal Siakam）在比賽僅剩一秒時投中致命的14呎跳投，溜馬最終以103：101險勝公牛。

今場比賽的英雄施亞甘全場攻下24分及9個籃板，是球隊致勝的最大功臣。後備上陣的馬夫連亦有19分進帳，而中鋒I積遜則交出14分和11個籃板的「雙雙」成績。公牛方面，基迪和琼斯各得17分，其中基迪更搶下11個籃板，而中鋒胡斯域治亦貢獻16分。

賽事末段戰況異常激烈。公牛在第四節初段打出一波15：2的凌厲攻勢，一度反超前至95：88。然而，溜馬在關鍵時刻未有放棄，在落後7分的情況下奮起直追，打出一段8:0的攻勢，成功奪回領先優勢。

終場前一分鐘，雙方比分多次互換。胡斯域治的罰球曾助公牛以99：98反先，但溜馬隨即憑施亞甘的上籃及內哈特的罰球，在最後10.7秒領先101：99。公牛的琼斯在最後關頭切入得手，一度將比分扳平，但溜馬把握最後一擊機會，由施亞甘完成絕殺，最後溜馬以103：101險勝公牛，為這場精彩的比賽劃上句號。