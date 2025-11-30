Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

乒乓混合團體世界盃│「黃杜配」0:3不敵王楚欽/孫詠莎組合 港隊場數落後0:1

更新時間：14:01 2025-11-30 HKT
發佈時間：14:01 2025-11-30 HKT

港隊於2025成都混合團體世界盃小組賽對戰國家隊，為港隊打頭陣的混雙組合黃鎮廷／杜凱琹，硬撼世界排名第一的國乒組合王楚欽／孫穎莎，「黃杜配」與世一組合激戰3局，其中兩局戰至刁時，最終以以10:12、8:11、10:12，局數0:3惜敗。

「黃杜配」開局搶攻 惜未能把握優勢

首局比賽，「黃杜配」明顯有備而來，憑藉積極的前三板搶攻打出氣勢，一度取得6:2的領先優勢，令國乒這對「黃金組合」陷入被動。然而，王楚欽／孫穎莎站穩陣腳後，開始改變戰術，透過不斷攻擊中間位置牽制港隊，再突變節奏調動兩邊。此舉成功打亂「黃杜配」的部署，國乒組合將比分迎頭趕上。雙方在局末陷入拉鋸，戰至10:10「刁時」後，王楚欽／孫穎莎在相持球中更為「手硬」，連取兩分以12:10驚險先拔頭籌。

「莎頭」組合戰術奏效 屢屢化解危機

次局劇本相似，國乒組合在開局短暫落後下，再次憑藉既定戰術反超，並一度將優勢擴大至8:3。但「黃杜配」未有放棄，在局末奮力追趕，逼使領先的王楚欽／孫穎莎在10:8時請求暫停。暫停過後，國乒組合成功拿下取勝分贏11:8，局數領先2:0。
進入第三局，港隊組合早段1:4落後下未有放棄，加戰之下扳平9:9、10:10，可惜關鍵時刻被孫穎莎連取兩分，港隊再輸10:12；局數0:3落敗。

