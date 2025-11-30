開羅世界空手道錦標賽｜香港時間今午4時27分女子形決賽 世一對世二 劉慕裳望爭冠創歷史

香港空手道「世一」劉慕裳（Grace）周日凌晨在開羅舉行的世界空手道錦標賽女子「形」，連過兩關並輕鬆躋身今午（周日）香港時間4時27分的決賽，跟日本「世二」宿敵尾野真步爭取夢寐以求的「世界冠軍」，冀能為香港空手道界寫下歷史新一頁。

曾講過恨做世界冠軍的Grace，今季成績十分好，已包辦亞洲冠軍及世界運動會冠軍，亦是年終世一，只差世界冠軍這頭銜。 WKF FB圖

世錦賽已是二人今季第７次在決賽碰頭。WKF FB圖

Grace在上周四以大比數完成小組賽及16強後，休息一天到周六晚的8強及4強戰，這位已手執應屆亞錦賽及世運會兩面金牌的港將沒受到任何考驗，先在8強以42.2:40.6大勝埃及世界排名14的Aya Hesham，休息2小時後再戰4強，Grace以42.6:41.5勝希臘的Georgia-Archontia Xenou，繼2023年奪銀後（當時負日本的Hikaru Ono)，再次躋身世錦賽的決賽。

日本的尾野真步。WKF FB圖

34歲的Grace將於今日香港時間下午4時27分出戰決賽，對手是世界第二的尾野真步，今仗是她們2人今季第7次在決賽碰頭，連世界空總也這樣形容：「意料之內的決賽對決」，今季前6次的決賽對壘包括4站WKF超聯、一站亞錦賽、一站世界運動會，Grace獲5勝1負，今次世錦賽被看高一線，大有機會一嚐「世界冠軍」滋味。

表現優異的曾綺婷（上圖左）在四強不敵烏茲別克對手（上圖右），無緣決賽。WKF FB圖

女子組手方面，曾綺婷在-50公斤級成功殺入4強對烏茲別克的Alimardanova Gulshan，雙方打成2:2平手，可惜裁判判對方勝出。

記者：徐嘉華