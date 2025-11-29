Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

乒乓球｜ITTF乒球混合團體世界盃周日成都開打 教練滿意抽籤結果 香港隊首天早上11時揭幕戰先對同組的國家隊

香港乒球隊將挾上屆季軍之名出戰今日（周日）起一連8日的在成都舉行的ITTF乒球混合團體世界盃，經過周六抽籤，10號種籽的港隊跟衛冕冠軍中國、埃及及智利同組，力圖爭取小組頭2名入次階段的港隊今晨11時先對國家隊，香港女子隊教練張瑞表示滿意抽籤結果：「希望各人發揮水平，順利躋身第2階段。」

黃鎮廷及吳詠琳代表香港隊出席抽籤儀式。直播截圖
阿廷抽到跟國家隊同組的第一組。直播截圖
抽籤結果。直播截圖
上周四已飛抵成都的港隊，派出4男4女包括黃鎮廷、陳顥樺、林兆恒、蔡俊杰、杜凱琹、朱成竹、吳詠琳及蘇籽童，周六阿廷跟小師妹吳詠琳出席抽籤儀式，阿廷跟顥樺日前剛升上男雙世界排名第一，相信為港隊增添不少信心。

兩位男女單打世一球星王楚欽及孫穎莎代表國家隊出席抽籤儀式。直播截圖
兩位男女單打世一球星王楚欽及孫穎莎代表國家隊出席抽籤儀式。直播截圖

由於2028年洛杉磯奧運會的乒球比賽新增了混合團體，大家都十分重視今屆混團賽，全部16支球隊都是強陣上場，他們分成4組，每組頭2名共8隊入次階段循環賽，頭4名入準決賽，比賽順序為混雙、女單、男單、女雙/男雙、男雙/女雙進行。

記者：徐嘉華

