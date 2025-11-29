NBA｜安東尼戴維斯倒戈重返洛杉磯 湖人「唔俾面」129:119挫獨行俠

NBA 盃西岸 B 組湖人主場迎戰獨行俠，今仗獨行俠有安東尼戴維斯(Anthony Daivs)傷癒復出，復出即對上舊東主湖人，亦是轉隊後首度重返洛杉磯，但湖人絲毫不給情面，有里夫斯(Austin Reaves)和當積(Luka Doncic)合轟 73 分，助湖人以 129:119 擊敗獨行俠，小組 4 戰 4 勝闖入淘汰賽。

里夫斯與當積「搶曬鏡」 合力狂轟 73 分退獨行俠

今場 NBA 盃小組賽除了是湖人今季首次與獨行俠碰頭，亦是戴維斯在去季驚天交易案與當積互換東主後首次回歸洛杉磯。獨行俠開場亦憑多點開火在半場前先領先 2 分，但下半場開始里夫斯和當積火力全開，開節更有里夫斯連中 3 記三分助湖人取得 7 分優勢，但獨行俠表現頑強，湖人一直難以拉開分差。不過到了比賽末段，早段手感較差的占士(LeBron James)和八村壘(Rui Hachimura)亦及時入局，將差距拉開到 10 分，最終湖人以 129:119 擊敗獨行俠。

今仗最為搶眼的當然是湖人兩位後衛里夫斯與當積，二人今場都接近打足全場、合力攻入 73 分；當積攻入 35 分外加 11 助攻，而里夫斯則攻入全場最高 38 分及 8 個籃板。而占士今仗得分表現平平，僅得 13 分外加 7 助攻 5 籃板。至於獨行俠方面，首次重返湖人的戴維斯則攻入 12 分、5 籃板、5 助攻外加 3 阻攻，另外亦有華盛頓(P.J. Washington)攻入全隊最高的 22 分 9 籃板，狀元弗拉格(Copper Flagg)則交出 13 分 11 助攻的「雙雙」數據。