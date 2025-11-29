Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA｜安東尼戴維斯倒戈重返洛杉磯 湖人「唔俾面」129:119挫獨行俠

即時體育
更新時間：16:10 2025-11-29 HKT
發佈時間：16:10 2025-11-29 HKT

NBA 盃西岸 B 組湖人主場迎戰獨行俠，今仗獨行俠有安東尼戴維斯(Anthony Daivs)傷癒復出，復出即對上舊東主湖人，亦是轉隊後首度重返洛杉磯，但湖人絲毫不給情面，有里夫斯(Austin Reaves)和當積(Luka Doncic)合轟 73 分，助湖人以 129:119 擊敗獨行俠，小組 4 戰 4 勝闖入淘汰賽。

里夫斯與當積「搶曬鏡」 合力狂轟 73 分退獨行俠

今場 NBA 盃小組賽除了是湖人今季首次與獨行俠碰頭，亦是戴維斯在去季驚天交易案與當積互換東主後首次回歸洛杉磯。獨行俠開場亦憑多點開火在半場前先領先 2 分，但下半場開始里夫斯和當積火力全開，開節更有里夫斯連中 3 記三分助湖人取得 7 分優勢，但獨行俠表現頑強，湖人一直難以拉開分差。不過到了比賽末段，早段手感較差的占士(LeBron James)和八村壘(Rui Hachimura)亦及時入局，將差距拉開到 10 分，最終湖人以 129:119 擊敗獨行俠。

今仗最為搶眼的當然是湖人兩位後衛里夫斯與當積，二人今場都接近打足全場、合力攻入 73 分；當積攻入 35 分外加 11 助攻，而里夫斯則攻入全場最高 38 分及 8 個籃板。而占士今仗得分表現平平，僅得 13 分外加 7 助攻 5 籃板。至於獨行俠方面，首次重返湖人的戴維斯則攻入 12 分、5 籃板、5 助攻外加 3 阻攻，另外亦有華盛頓(P.J. Washington)攻入全隊最高的 22 分 9 籃板，狀元弗拉格(Copper Flagg)則交出 13 分 11 助攻的「雙雙」數據。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
大埔宏福苑五級火︱新抱哭訴老爺最後一刻 廁所內濕棉被裹身手握身份證：佢驚家人搵唔到
大埔宏福苑五級火︱新抱哭訴老爺最後一刻 廁所內濕棉被裹身手握身份證：佢驚家人搵唔到
社會
21小時前
02:28
大埔宏福苑五級火‧持續更新｜增至128死83傷 150人仍失聯 44死者遺體有待辨認
突發
2小時前
大埔宏福苑五級火｜困濃煙密佈單位不離不棄 印傭守護婆婆拍片求救 網民：好心痛
大埔宏福苑五級火｜困濃煙密佈單位不離不棄 印傭守護婆婆拍片求救 網民：好心痛｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
全城哀悼「歡樂不再」！ 《歡樂滿東華》今晚改辦《善心滿東華》捐款熱線籌得善款全數支援宏福苑火災災民
全城哀悼「歡樂不再」！ 《歡樂滿東華》今晚改辦《善心滿東華》捐款熱線籌得善款全數支援宏福苑火災災民
影視圈
4小時前
大埔宏福苑五級火｜消防處副處長陳慶勇被封「香港之子」  英文流利簡報有條不紊  會考8A1B真學霸
大埔宏福苑五級火｜消防處副處長陳慶勇被封「香港之子」  英文流利簡報有條不紊  會考8A1B真學霸
影視圈
3小時前
大埔宏福苑五級火︳救恩書院學生不幸離世 學校啟動危機處理機制取消考試
親子
6小時前
大埔宏福苑五級火｜生日前夕遭逢巨變 DSE考生憶逃生路5分鐘被火吞噬 難捨同校生火海中離世
大埔宏福苑五級火｜生日前夕遭逢巨變 DSE考生憶逃生路5分鐘被火吞噬 難捨同校生火海中離世
社會
4小時前
劉松仁大量家庭照曝光 罕有剖白複雜家世：我爸爸有兩個老婆 曾對媽媽心生怨恨
劉松仁大量家庭照曝光 罕有剖白複雜家世：我爸爸有兩個老婆 曾對媽媽心生怨恨
影視圈
11小時前
前TVB吸金綠葉談大仔患罕見病：點解偏偏選中我？ 已比預期長命 盼父子齊登極樂世界
前TVB吸金綠葉談大仔患罕見病：點解偏偏選中我？ 已比預期長命 盼父子齊登極樂世界
影視圈
10小時前
大埔宏福苑五級火｜街頭路人近日多穿素色衫 市民心水清發現 網民感動：香港人默契
大埔宏福苑五級火｜街頭路人近日多穿素色衫 市民心水清發現 網民感動：香港人默契｜Juicy叮
時事熱話
4小時前