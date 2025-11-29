乒乓球｜ITTF混合團體世界盃周日成都開鑼 港隊挾上屆銅牌 爭取再上頒獎台

2028年洛杉磯奧運會的乒乓球比賽將產生歷來最多的6面金牌，包括男、女子單打、男、女子雙打、混雙及新增的混合團體賽，而周日（30號）在成都展開的ITTF乒球混合團體世界盃今年踏入第3屆，亦因為洛奧肯定有此賽項後顯得更加重要，去年奪得銅牌的港隊周四已飛到成都準備，期望再上頒獎台。

黃鎮廷（右）及陳顥樺（左）近日首登男雙世界排名第一。資料圖片

吳詠琳（左）近兩年常拍師姐朱成竹（右）合作雙打，可以說默契十足。資料圖片

港隊派出4男4女強陣出擊（黃鎮廷、陳顥樺、林兆恒、蔡俊杰、杜凱琹、朱成竹、吳詠琳及蘇籽童）；共有16支來自世界各地的球隊參加，香港被編為1０號種籽，大會將於周六（27號）下午4時進行抽籤。16支球隊將分4小時進行循環賽，每組頭2名入第2階段（共8隊）再以循環制對壘，頭4名入準決賽，每場比賽採15局8勝，順序為混雙、女單、男單、女雙/男雙、男雙/女雙進行。

港隊上屆在銅牌戰以8:2勝羅馬尼亞得季軍，中國在決賽以8:1勝南韓奪冠。港隊總教練李靜表示：「今屆是洛杉磯奧運落實有混團後的一屆，競爭肯定比以往都激烈，勇者為王，希望我們有穩定發揮。」

記者：徐嘉華