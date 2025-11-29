乒乓球｜「學霸球手」曾被乒乓球考起 周日成都混團世界盃 吳詠琳望交出「5星星」表現

國內傳媒都稱22歲的吳詠琳(Pedrey)為「學霸球手」，她當之無愧！這位2021年國際文憑試IB狀元，既是科大「神科」量化金融學學生，亦是全職乒乓球運動員，這位學業上的「長勝女將」在這4年全職生涯吃過不少「敗仗」，她多謝乒球教曉她「從失敗中學習」，期望未來打出「5星星」的乒球成績。

7月的德國世界大學生運動會，詠琳帶著2面銅牌回港（單打及女團），其中的女單銅牌是港隊歷來首面世大運「個人賽」獎牌，她跟大隊回港時影大合照；令她想起當年IB滿分，最大遺憾是缺了一張「狀元照」。

遺憾缺了一張「IB狀元照」

直率而自信滿滿的詠琳自言自己「好勝心」強，她說：「我拿到IB成績單時是44分（滿分45分），但我對TOK（知識理論）這一科很有信心，於是上訴，大約一個月後收到通知我得滿分，但已錯過了一幅（聖保羅男女中學）狀元大合照，是一個好大的遺憾。」

選讀量化金融學是因為愛錢？

為了做全職運動員，詠琳IB滿分也不讀醫、不讀法律，選擇另一高分「神科」量化金融學，她笑說：「我自細對醫科及法律沒太大興趣，亦知道若選這兩科的話，就做不到全職運動員，中三、中四在想未來的工作時，有那些工種可以做幾十年也能維持到一份熱情，於是決定選一份賺錢的工，因為賺錢這件事賺幾十年都想繼續去賺，所以選讀量化金融學。」

讀書了得的吳詠琳坦言乒乓球曾帶給她不少困難。 劉駿軒攝

以身作則：「運動員不一定讀不到書」

詠琳笑言自己這想法膚淺，事實上，她更想以身作則，告知大家「運動員不一定讀不到書」：「我鍾意『學霸』這個稱號，對自己讀書的成績也感到自豪，好希望做到一個榜樣，讓大家知道，做運動員不一定讀不到書，想同家長們講，一邊讀書，都可以一邊做運動員。」

詠琳4年前以「狀元」身份入讀科大，也同時踏上全職運動員之路，問她讀書拿滿分難，還是打乒球難，她想也不想立刻說：「絕對是乒乓球難，它已給我造成很多困難。」

詠琳說贏波那一刻，成就感比考滿分更甚。徐嘉華攝

乒球教曉接受失敗 從失敗中成長、變強

6歲開始打波的吳詠琳，10歲已入選港青少年隊，14歲奪泰國青少年公開賽U15女單季軍、同年奪亞少女團銅牌、16歲奪亞青女雙銅牌，一心以為轉全職後成績會大躍進，怎知事與願違。她說：「我轉全職前心想，以前未做全職練得不多，也有一些成績，預期一轉全職，出去打比賽一定有進步，我這想法已經是一件好錯的事，因為不是越練得多就越勁，甚至全職後的一些比賽，輸給以前贏過的對手。」

「教練提醒我，以前在學業上的成績是我自己可以控制到的，但乒球對手是我控制不到，比賽過程千變萬化，要接受跟我預期不一樣的戰果，但贏波那一刻，成就感更勝學業滿分。」這位在學業上的「長勝女將」坦言現在要學的是接受「失敗」，從失敗中學習，一步步變得更強。

詠琳經歷「全職」頭2年的成績強差人意，近年心態放平，跟朱成竹的女雙及姚鈞濤的混雙屢獲獎牌，去年更入選巴黎奧運替補運動員。

讀書「多角度思考」有助打乒乓球

自言是「進攻型」球員的詠琳認為讀書學到的「多角度思考」有助打乒球，問她可打過接近「5星星」那種滿意程度的比賽，她選去年12月的成都WTT「混合團體世界盃」，她說：「『混團』令我有那種考到『5星星』的喜悅，這是一個好大型的比賽，全場滿座，我有幸能在如此大場面落場為港隊取得勝仗，發揮到自己的超水平，幫到球隊奪得歷史性銅牌，好大鼓舞。」

22歲的詠琳已將3年後的洛杉磯奧運作為奮鬥目標，大家正期待她在不久將來打出「5星星」的乒乓球成績，為港爭光；明日（30號）在成都將展開新一屆「混團」世界盃，這是詠琳2025年的期終考，她希望像去年一樣，再以「5星星」的表現跟師兄姐們登此賽頒獎台。