空手道｜向登上世界錦標賽冠軍寶座邁出一大步 劉慕裳周六大熱出戰八強

挾「年終世界第一」的香港「形女」劉慕裳（Grace），周五凌晨在開羅的世界空手道錦標賽的女子形項目，從小組到16強以大熱姿態大比數勝出，躋身香港時間周日凌晨12時的8強戰，為爭取個人首個「世界冠軍」開一個好頭，她比賽之餘亦心繫大埔宏福苑五級大火，在Fb表示：「為今次受大火影響的所有人致以最深切的慰問，希望大家為他們禱告。」

已手執一面世錦賽銀牌及2面銅牌的Grace，坦言今年世錦賽金牌志在必得。Grace Fb圖

今屆世錦賽共有32位女將參加「形」，Grace先在小組賽先後擊敗大馬的Anne Robberth Lovelly (40.90:37.10）以及葡萄牙的古絲（Ana Cruz）（41.20:39.40），晉級16強後以41.90:39.40勝國家隊的陶怡蔚。

Grace賽後表示：「好開心完成小組賽及16強後，再次取得8強席位，希望大家為我這個世錦賽之旅送上祝福。」Grace將於香港時間周日凌晨12時出戰8強對世界排名14的埃及Aya Hesham，爭入2小時後的4強，決賽將於周日下午4時27分進行。

34歲的Grace是應屆「亞洲冠軍」及「世運會冠軍」，亦曾於2023年奪得世錦賽銀牌，今次世錦賽金牌是志在必得。

女子組手方面，曾綺婷在-50公斤級成功殺入8強，她先在小組分別擊敗尼日利亞及意大利對手，16強以8:2大勝加拿大的Yamina Lahyanssa，周六8張將與法國的Tiphaine Bonnarde爭入4強。

記者：徐嘉華