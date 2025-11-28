足球｜香港足總發聲明對宏福苑大火表哀痛 宣佈港超聯賽事延期其餘賽事賽前默哀一分鐘

周三大埔宏福苑發生五級大火，造成多人死傷，今日香港足球總會發聲明表示對事件感哀痛，對不幸罹難者致以深切哀悼，並對救援人員表敬意。聲明中亦宣佈本周日3場港超聯賽事延期，而今日和明日進行的港隊男子U17對上北馬里亞納群島的亞洲盃外圍賽，以及女子隊對列支敦士登的國際友誼賽，將在賽前進行一分鐘默哀儀式，並會佩戴黑色臂紗以示哀悼。而其餘各組別賽事除大埔區的比賽外，其餘將會如期進行並同樣在開賽前默哀一分鐘。

香港足總港超聯賽事延期其餘賽事賽前默哀一分鐘。香港足總社交媒體截圖

大埔球隊昨賽前默哀一分鐘和右手配戴黑色肩紗作賽。球隊社交媒體截圖

東方球員昨賽前進行一分鐘默哀儀式亦有佩戴黑紗作賽。 攝影：廖偉業

香港足總聲明如下：「中國香港足球總會對大埔宏福苑火災深表哀痛。中國香港足球總會宣布，原定於本週日舉行的所有香港超級聯賽賽事將 延期舉行 ，補賽安排將容後公佈。

此外，今日及明天進行的中國香港男子代表隊對北馬里亞納群島代表隊的U17亞洲盃外圍賽及中國香港女子隊對列支敦士登女子隊的國際友誼賽，賽前將進行 一分鐘默哀儀式，以悼念在是次事故中不幸罹難的人士。代表隊亦會佩戴黑色臂紗以示哀悼；除大埔區內舉辦之賽事外，本地其他組別的賽事如常舉行，並於開賽前進行 一分鐘默哀儀式。

我們對所有參與救援行動的人員致以最崇高的敬意，並向在事故中不幸罹難者致以深切哀悼，亦向其家屬及所有傷者表達最誠摯的慰問。

讓我們攜手同心，渡過這段艱難時刻。」

