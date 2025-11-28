乒乓球│樊振東稱去歐洲為遠離不好的事 想有一次不同體驗

在粵港澳全運會取得一金一銀的乒乓名將樊振東，12月將會前往德國繼續留洋。這名28歲星將接受訪問，再次談及自己留洋的決賽，他直言是為了令自己遠離一些不好的事，有空間去調整一下，同時又可以體驗不同的交化，就算結果不是完美都會樂在其中。

去留洋可遠離不好的事

樊振東將會出發前往德國，向所屬球會薩爾布呂肯報到，球隊早前在推銷門卷時表示，前者肯定會參加12月的3場主場比賽。他近日接受鳳凰衛視節目《名人面對面》的專訪，談及離開國家到德國留洋的原因：「自己想去感受一下他們對乒乓的一種態度，或者說他們對乒乓的交化。現階段算是一個相荒柔和的方式，讓自己能夠遠去一些不好的事，有一些空間調整好吧﹗」

樊振東：不會執着結果是否完美

同時樊振東亦指最重要是留洋的過程，不會執着結果是否完美：「沒有人能保證一定會好，但至少你加以客觀、用心去感受，我覺得這是一次很好的體驗吧﹗如果凡事只看最後的結果，忽略過程，就會很累。」