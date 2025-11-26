體育舞蹈｜兩項DSA 亞洲體育舞蹈錦標賽 港隊主場大豐收 共奪7金11銀4銅

中國香港體育舞蹈總會本月初（6號及7號）在灣仔伊館舉行一連2日的DSA（亞洲體育舞蹈總會）的單人專項錦標賽及專項錦標賽，香港隊共奪得7金11銀4銅共22面獎牌，星級組合譚永森、Anastasia Novikova大熱奪得「雙金」後表示期望香港未來能多辦大型體育舞蹈比賽，2人目標是朝著「世一」進發。

譚永森及太太Anastasia Novikova大熱奪得「雙金」。中國香港體育舞蹈總會圖

譚永森及太太Anastasia Novikova（中）以大熱門姿態奪得兩面金牌。中國香港體育舞蹈總會圖

中國香港體育舞蹈總會圖

譚永森（Winson）及Anastasia近年從加拿大回流返港，前年已在同一個比賽奪得金牌，現時2人高踞WDSF（世界體育舞蹈總會）世界排名第5，今年參加拉丁舞專項的「倫巴舞」及「牛仔舞」，一舉手一投足都收放自如，大熱奪得2面金牌。

Winson認為香港有力舉辦世界錦標賽

Winson賽後她跟太太多年參與體育舞蹈的目標是想一嚐「世一」滋味，他說：「我們目標一定是朝著世界第一進發，無論是大獎賽還是世錦賽，我們都希望衝擊冠軍。」

「我們好多時在海外比賽，每次回到香港主場出擊，那種主場觀眾的支持確實好神奇，在海外絕對感受不到。平時我們在海外沒有『專項』比賽，在香港參與到，感覺很有趣。」兩夫妻曾奪2019莫斯科世界錦標賽「十項全能」冠軍，他認為香港辦國際賽的能力十分好，加上有伊館這個大場，絕對可以舉辦更高級別的賽事如世界錦標賽。

傷癒復出的李悅琛（右）跟Egor（左）表現突出，獲得不少掌聲，中國香港體育舞蹈總會圖

Egor及李悅琛（中）這對年輕拍檔今年勇奪兩面金牌。 中國香港體育舞蹈總會圖

中國香港體育舞蹈總會圖

世運會因傷缺陣 李悅琛香港站DSA奪2金增自信

同場的「千禧后」組合Egor Nikolaev 及李悅琛（Jerry）亦奪得標準舞的「探戈」及拉丁舞的「鬥牛舞」2面金牌，Jerry原本跟Egor是今年8月世界運動會的香港代表，可惜女方因7月意外在樓梯跌倒導致脊椎骨折，足足休息3個多月，今次香港站比賽是她傷後第2站，金牌絕對是好大鼓勵。

中國香港體育舞蹈總會會長葉賜偉對港隊表現感到滿意。中國香港體育舞蹈總會圖

中國香港體育舞蹈總會會長葉賜偉先生（George）開心看到港將有突破的表現，亦讚揚他們一直的堅持訓練，終得回報。George表示：「Winson的『夫妻檔』以及Egor、Jerry都具有世界級水平，好開心他們無懼主場的壓力，在觀眾熱烈的打氣聲中繼續保持高水平演出，特別是Jerry，傷了好一段時間，現在終於可以重返賽場，十分難得；今日吸引差不多八成觀眾入場，氣氛出奇的好。」

白色舞衣的黎穎彤在快步舞為香港奪得第一金。 中國香港體育舞蹈總會圖

男子組參賽的選手不算多， 黃樂軒奪得兩金。 中國香港體育舞蹈總會圖

香港首辦DSA亞洲單人專項體育舞蹈錦標賽 成績喜出望外

至於早一天舉行的「DSA亞洲單人專項體育舞蹈錦標賽」是香港首辦，年僅18歲、世界排名第10的黎穎彤不負眾望，在標準舞專項的「快步舞」奪得港隊今屆「第一金」；17歲的黃樂軒包辦男子「探戈」及「維也納華爾茲」的2面金牌。

黎曉彤賽後表示：「這是我個人第一個DSA的金牌，對我是好大鼓舞，尤其我在本月底將參加薩拉熱窩的單人標準舞世界錦標賽，這個獎牌令我更有信心去準備。」

「DSA亞洲單人專項體育舞蹈錦標賽」港將獎牌榜：

3金：

黎穎彤（女子快步舞）

黃樂軒（男子探戈、維也納華爾茲）

9銀：

李欣汶（女子華爾茲、探戈）

黎穎彤（女子維也納華爾茲）

陳莃嵐（女子倫巴舞）

李軍佑（男子華爾茲、快步舞）

周建瑋（男子狐步舞）

廖誠智（男子森巴舞、鬥牛舞）



3銅：

蕭咏瑤（女子牛仔舞）

甄晟羽（男子倫巴舞）

韋有智（男子牛仔舞）



「DSA亞洲專項體育舞蹈錦標賽」港將獎牌榜：

4金：

譚永森、Anastasia Novikova（「倫巴舞」、「牛仔舞」）

Nikolaev Egor、李悅琛（「探戈」、「鬥牛舞」

2銀：

柏永朗、林柏怡（「維也納華爾茲」、「快步舞」）

1銅：

馬學謙、梁子（「森巴舞」）