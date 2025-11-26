乒乓球｜才合作一年零一個月 34歲黃鎮廷跟20歲陳顥樺擦出火花 過去半年奪2冠2亞3季

香港乒球男雙「老嫩配」組合黃鎮廷、陳顥樺首次榮升「世一」！世界乒球職業大聯盟（WTT）周二公佈的最新世界排名，去年10月才開始合作雙打的阿廷及顥樺今年在世界排名賽大爆發，曾7入準決賽，當中包辦2冠2亞，以4095分第一次高鋸世界排名第一，這是繼「乒乓孖寶」李靜、高禮澤於2003年及阿廷拍何鈞傑於2019年後，相隔6年再有香港男雙登頂。

阿廷（右）及顥樺（左）越戰越勇。WTT圖

WTT圖

34歲的阿廷及20歲的顥樺自去年10月亞洲錦標賽開始合作雙打，14歲的年齡差距似乎對這對「黃陳配」更有利，他們在今年4月太原常規挑戰賽已取得亞軍、6月克羅地亞同一級別比賽奪冠，最為人津津樂道是8月瑞典大滿貫奪得冠軍，賺取不少世界排名積分，他們再在10月的倫敦明星挑戰賽奪得亞軍，2人終於在周二公佈的WTT雙打世界排名，由原本第2位升至第一位（總分4395），排第2及第3是南韓林鍾勛、安宰賢（4095分）及中國的王楚欽、林詩棟（4000分）。

WTT圖

現任港隊總教練李靜表示：「好替他們高興，數據講明他們是不斷在進步，當然排名有升有落，最緊要以平常心去繼續未來的比賽。」

阿廷以往曾拍過唐鵬及何鈞傑合作雙打，他跟鈞傑曾多次在世界錦標賽位列第5名，亦曾於2019年短暫升上「世一」位置；但說到跟拍檔年齡的差距，今次跟顥樺是相差最大的一次。

這對新任「世一」拍檔將馬不停蹄，到成都出戰周日（30號）展開的2025乒球混合團體世界盃，香港隊於去年曾奪季軍，可望今年爭取更佳成績。

記者：徐嘉華