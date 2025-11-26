NBA｜巫師大破老鷹終止14連敗 時隔一個月再嘗勝果

華盛頓巫師今日（26日）在NBA盃小組賽火力全開，作客以132：113痛擊東岸第6的亞特蘭大老鷹，終止長達14場的連敗走勢，亦是球隊相隔一個月後再度報捷，迎來今季第2勝。

巫師近年表現低迷，被外界視為東岸「魚腩」之一，今季開局同樣失色。球隊此前僅在10月25日擊敗同樣狀態飄忽的獨行俠取得首勝，其後陷入14連敗低潮，追平隊史最長連敗紀錄，戰績一度跌至1勝15負，排名東區墊底。

然而今仗巫師全隊鬥志爆棚，首節便打出高效率攻勢，單節狂轟45分，早早奠定勝局，並一度領先老鷹達22分。老鷹其後未能掀起有力反撲，分差長時間維持在20分左右，巫師最終以132:113，19分之差輕鬆奏凱，不但止跌回穩，亦告終隊史最長連敗。

此役焦點落在麥高倫（C.J. McCollum）身上，他手感火熱，全場飆入10記三分、獨取46分，成為球隊贏波最大功臣。賽後他直言賽前已感狀態大勇：「投籃訓練時我就告訴隊友，『今晚對大家來說都會是個美好的夜晚』，尤其是對我而言。」