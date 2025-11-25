NBA｜活塞豪取13連勝平隊史紀錄 現奪冠吉兆

底特律活塞今季強勢反彈，今日以122：117擊敗印第安納溜馬，豪取13連勝，追平隊史最長連勝紀錄，戰績提升至15勝2負，續居東岸榜首。值得一提，活塞此前兩度於同一賽季締造13連勝，最終均捧走NBA總冠軍，今季氣勢不禁令人聯想。

兩年前還在谷底的活塞，如今判若兩隊。要知道，活塞僅在兩季前還以28連敗寫下單季最長連敗的尷尬紀錄，如今卻勢如破竹，連勝不止。今仗擊退溜馬後，活塞把連勝場次追平隊史。回望球隊歷史，活塞隊曾經在1990年和2004年都取得13連勝，並最終獲得NBA總冠軍。今季球隊表現搶眼，有機會向隊史新高進發。

今仗表現方面，21年狀元郎根寧咸（Cade Cunningham）全場貢獻24分、11個籃板及6次助攻，率隊續領東岸。今季表現冒起的年輕中鋒杜倫（Jalen Duren）攻入17分並搶下12個籃板；利華（Caris LeVert）亦有19分進帳。復出的艾菲（Jaden Ivey）自1月遭遇腓骨骨折後，上周六回歸，今戰在限時上陣下只打12分鐘，攻下12分，狀態漸拾。不過，活塞末節一度讓18分優勢被侵蝕，根寧咸亦直言不滿：「我們不應該被對手這麼追分，我們會回看錄像，在錯誤中學習總結，變得更好。」

活塞今季只在揭幕戰不敵公牛，及其後敗於東區勁旅騎士，整體走勢強橫。下一仗將於27日的NBA盃迎戰東岸豪門塞爾特人。談到有機會在對陣「綠衫軍」時衝破隊史紀錄，根寧咸坦言意義非凡：「我很興奮可以在對陣塞爾特人的時候得到這樣的機會，他們是冠軍強隊，我們將會得到很好的檢驗。」