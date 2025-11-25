Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

乒乓│WTT香港總決賽名單確定 國乒11人出戰 王楚欽、孫穎莎領銜

即時體育
更新時間：16:08 2025-11-25 HKT
發佈時間：16:08 2025-11-25 HKT

剛周末WTT球星挑戰賽馬斯喀特站完成後，各項目的排名已經更新，WTT香港總決賽的名單已經落實。國乒總共有11人來港參賽，當中7人參加女子單打；4人出戰男子單打；而林詩棟和蒯曼還會合作戰混雙。

國乒11人參加香港總決賽

1連5日的WTT球星挑戰賽馬斯喀特站周末完成，下一個WTT賽事就是下月10日至14日在香港舉行的總決賽，男、女子單打積分頭16位，以及混雙前7名獲得參賽資格。WTT周一正式公布各項名單，國乒隊在女單有孫穎莎、王曼昱、陳幸同、蒯曼、王藝迪、陳熠和石洵瑤參加，排名最高的非國家球手是第3位日本張本美和，以及第7位澳門前國手朱雨玲。

總決賽男單參賽名單，國乒共有4人。WTT官方圖片
總決賽男單參賽名單，國乒共有4人。WTT官方圖片
總決賽女單參賽名單，國乒共有7人。WTT官方圖片
總決賽女單參賽名單，國乒共有7人。WTT官方圖片
總決賽混雙參賽名單，林詩棟和蒯曼以排名第1身份參賽。WTT官方圖片
總決賽混雙參賽名單，林詩棟和蒯曼以排名第1身份參賽。WTT官方圖片

孫穎莎領銜女單7人 男單4人王楚欽為首

男單方面，國乒隊共有4人出戰，包括王楚欽、林詩棟、邱黨和向鵬，最大勁敵是排第3日的日本球手張本智和，以及法國的勒般兄弟。而林詩棟/蒯曼還會以排名第1的身份參加混雙，港隊組合黃鎮廷和杜凱琹就以排名第5出戰，餘下還有一個東道主港隊席位。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
八達通大派$150現金回贈！簡單3步教學 限時即賺
八達通大派$150現金回贈！簡單3步教學 限時即賺
生活百科
10小時前
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
影視圈
2025-11-24 15:30 HKT
男星深夜葬身火海終年64歲 火場駭人畫面曝光 探朋友遭遇橫禍緊急送醫仍回天乏術
男星深夜葬身火海終年64歲 火場駭人畫面曝光 探朋友遭遇橫禍緊急送醫仍回天乏術
影視圈
9小時前
吳卓林近照瘋傳疑低調返港擺地攤自食其力 為妻與媽媽吳綺莉反面7年 曾返加國避世傳拾荒維生
吳卓林近照瘋傳疑低調返港擺地攤自食其力 為妻與媽媽吳綺莉反面7年 曾返加國避世傳拾荒維生
影視圈
13小時前
太興朝早驚現排隊長龍！港男難以置信︰早餐好好吃嘛？網民神分析成功之道 指1物冇得輸
太興朝早驚現排隊長龍！港男難以置信︰早餐好好吃嘛？網民神分析成功之道 指1物冇得輸
飲食
15小時前
石硤尾邨兩青年捱斬 升降機廂染滿血 大批持盾警追緝兇徒
00:34
石硤尾邨兩青年捱斬 升降機廂染滿血 大批持盾警追緝兇徒
突發
7小時前
盛傳離婚一線花旦終與老公同場 低調現身老爺喪禮 舉動揭分居一年半真相？
盛傳離婚一線花旦終與老公同場 低調現身老爺喪禮 舉動揭分居一年半真相？
影視圈
12小時前
街坊酒樓破底價！點心/蒸飯靚粥一律$10 牛肉球/燒賣/蘿蔔糕 星期一至六早、茶市供應
街坊酒樓破底價！點心/蒸飯靚粥一律$10 牛肉球/燒賣/蘿蔔糕 星期一至六早、茶市供應
飲食
16小時前
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
生活百科
2025-11-24 15:34 HKT
銅鑼灣Mr.Steak自助餐買1送1優惠！人氣放題$210起 任食生蠔/蟹腳/美國燒牛/鴨肝 加設聖誕火雞及甜品
銅鑼灣Mr.Steak自助餐買1送1優惠！人氣放題$210起 任食生蠔/蟹腳/美國燒牛/鴨肝 加設聖誕火雞及甜品
飲食
10小時前