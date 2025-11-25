乒乓│WTT香港總決賽名單確定 國乒11人出戰 王楚欽、孫穎莎領銜

剛周末WTT球星挑戰賽馬斯喀特站完成後，各項目的排名已經更新，WTT香港總決賽的名單已經落實。國乒總共有11人來港參賽，當中7人參加女子單打；4人出戰男子單打；而林詩棟和蒯曼還會合作戰混雙。

國乒11人參加香港總決賽

1連5日的WTT球星挑戰賽馬斯喀特站周末完成，下一個WTT賽事就是下月10日至14日在香港舉行的總決賽，男、女子單打積分頭16位，以及混雙前7名獲得參賽資格。WTT周一正式公布各項名單，國乒隊在女單有孫穎莎、王曼昱、陳幸同、蒯曼、王藝迪、陳熠和石洵瑤參加，排名最高的非國家球手是第3位日本張本美和，以及第7位澳門前國手朱雨玲。

總決賽男單參賽名單，國乒共有4人。WTT官方圖片

總決賽女單參賽名單，國乒共有7人。WTT官方圖片

總決賽混雙參賽名單，林詩棟和蒯曼以排名第1身份參賽。WTT官方圖片

孫穎莎領銜女單7人 男單4人王楚欽為首

男單方面，國乒隊共有4人出戰，包括王楚欽、林詩棟、邱黨和向鵬，最大勁敵是排第3日的日本球手張本智和，以及法國的勒般兄弟。而林詩棟/蒯曼還會以排名第1的身份參加混雙，港隊組合黃鎮廷和杜凱琹就以排名第5出戰，餘下還有一個東道主港隊席位。