保齡球│世界保齡球錦標賽啟德揭幕 逾300名球手雲集香港 賽事開放予市民免費入場

即時體育
更新時間：21:20 2025-11-24 HKT
發佈時間：21:20 2025-11-24 HKT

HKGX 2025 IBF世界保齡球錦標賽今日在啟德體育園Top Bowl保齡球館舉行開幕禮，來自全球約300名保齡球精英將於11月24日至12月3日一連多日在啟德同場較量；至於三人賽及五人隊際賽的準決賽及決賽，將於12月4至5日移師灣仔伊利沙伯體育館上演，屆時市民們可以通過網上登記免費入場觀賽。

今日開幕禮陣容鼎盛，主禮嘉賓包括國際保齡球協會會長HE Sheikh Talal Mohammad Al-Sabah、文化體育及旅遊局局長羅淑佩女士，JP及中國香港體育協會暨奧林匹克委員會會長霍震霆先生，中國香港保齡球總會主席劉掌珠等。多位嘉賓一同為醒獅點睛，標誌賽事正式揭幕。

羅淑佩局長在致辭時歡迎各地選手及嘉賓到臨，並感謝中國香港保齡球總會的籌辦工作。她指出，是次世錦賽承接今年1月在港成功舉辦的保齡球世界盃，再次把世界頂尖球手匯聚香江，「這個舞台已經為一場令人難忘的體育風采盛會搭建而就緒。」她又寄語社會各界把握今次盛事，推動積極參與保齡球運動的風氣。

中國香港保齡球總會主席劉掌珠表示，雖然保齡球非奧運項目、觀賞性亦相對小眾，但總會每次舉辦世錦賽均吸引200至300名海外運動員及逾100名裁判來港參與。今次參賽的海外隊伍自行負擔住宿膳食，連同本地購物消費及遊覽如海洋公園、迪士尼等，為本地帶來可觀經濟效益，「能為香港經濟出一分力，我們倍感自豪。」

今屆賽事合共300名運動員角逐，設男子及女子組單人、雙人、三人、五人隊際及個人全能等項目。首日賽事將於11月25日展開，男子單人賽率先在啟德體育園登場。

三人賽及五人隊際賽的準決賽與決賽將於12月4至5日移師灣仔伊利沙伯體育館舉行。大會屆時將於場內搭建兩條臨時球道，並以透視機械運作展示，讓觀眾更清楚了解保齡球與球瓶的移動軌跡。場館可容納約1,500名觀眾，市民可透過網上登記免費入場，近距離感受賽事張力，為港隊打氣。

港隊方面，中國香港代表隊由胡兆康、黃鈞源、謝晉軒、麥紹岐、雷前鴻及馬嘉言6名男將組成。該隊去年9月於泰國舉行的第27屆亞洲保齡球錦標賽奪得男子五人賽銅牌，胡兆康、黃鈞源及馬嘉言亦於男子三人賽摘銅；三人更曾於2023年10月在科威特舉行的IBF世界保齡球錦標賽勇奪男子三人賽金牌。港隊今屆主場出擊，表現值得期待。

