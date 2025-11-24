「燃」續全運運動熱潮 香港體育學院開放日2025載譽歸來

香港體育學院（體院）將於2025年11月30日（周日）舉行「交通銀行香港體育學院開放日2025」。誠邀全港市民親臨這個精英運動員的搖籃，一睹他們的訓練日常，並深入認識香港頂尖的精英體育培訓系統。

是次開放日將於上午11時至下午6時於新界沙田源禾路25號香港體育學院舉行，開放日設有多項免費活動，包括運動體驗攤位、體能測試、體院遊覽團，更有明星運動員親身示範和分享。讓市民全方位體驗精英體育的世界，寓教育於娛樂，旨在激發公眾對體育運動的興趣。

開幕禮群星閃耀 精英運動員親自分享和示範

體院開放日的開幕典禮將於當日下午2時正於體院綜合體育館1樓羽毛球館舉行。主禮嘉賓包括文化體育及旅遊局體育專員蔡健斌先生 JP、交通銀行（香港）副行政總裁范朝榮先生及體院主席鄧克成先生 GBS PDSM。屆時，一眾星級運動員將親臨現場，包括：今屆全運會獲得金牌的單車運動員李思穎和梁穎儀，同樣在今屆全運會獲得金牌的七人欖球運動員李卡度，武術運動員楊頌霖，田徑運動員白凱文，羽毛球運動員楊盛才等共十位傑出運動員，陣容鼎盛。

在開幕典禮後多位香港精英運動員將與市民見面，並進行運動示範，分享他們的心路歷程與比賽經驗，啟發年輕一代。



活動亮點速覽：親身體驗精英訓練

當天將會有十五個體育總會設置的體驗攤位，其中包高爾夫球、網球、滑浪風帆等項目。今年更特別加入下屆奧運會新增的項目，讓市民率先體驗。完成指定體驗，更可獲限量紀念品。

而體院則透過攤位遊戲、運動科學演示及DIY工作坊，揭開運動科學如何協助運動員突破極限、提升表現的神秘面紗。同時體院專家設計了一系列的科學化體能測試，讓參加者了解自己的體能特質，探索運動潛能。

體院亦安排了由導賞員帶領參觀體院重點設施，包括游泳館、賽艇中心及去年12月啟用的全新設施大樓，一睹集運動醫學、科學與訓練於一體的先進基地。同時體院運動員組成的Chili Band將首次在開放日登場，作即席演出，展現香港精英運動員在運動場外不同的一面。