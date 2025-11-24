Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

「燃」續全運運動熱潮 香港體育學院開放日2025載譽歸來

即時體育
更新時間：15:57 2025-11-24 HKT
發佈時間：15:57 2025-11-24 HKT

香港體育學院（體院）將於2025年11月30日（周日）舉行「交通銀行香港體育學院開放日2025」。誠邀全港市民親臨這個精英運動員的搖籃，一睹他們的訓練日常，並深入認識香港頂尖的精英體育培訓系統。

是次開放日將於上午11時至下午6時於新界沙田源禾路25號香港體育學院舉行，開放日設有多項免費活動，包括運動體驗攤位、體能測試、體院遊覽團，更有明星運動員親身示範和分享。讓市民全方位體驗精英體育的世界，寓教育於娛樂，旨在激發公眾對體育運動的興趣。

開幕禮群星閃耀 精英運動員親自分享和示範

體院開放日的開幕典禮將於當日下午2時正於體院綜合體育館1樓羽毛球館舉行。主禮嘉賓包括文化體育及旅遊局體育專員蔡健斌先生 JP、交通銀行（香港）副行政總裁范朝榮先生及體院主席鄧克成先生 GBS PDSM。屆時，一眾星級運動員將親臨現場，包括：今屆全運會獲得金牌的單車運動員李思穎和梁穎儀，同樣在今屆全運會獲得金牌的七人欖球運動員李卡度，武術運動員楊頌霖，田徑運動員白凱文，羽毛球運動員楊盛才等共十位傑出運動員，陣容鼎盛。

在開幕典禮後多位香港精英運動員將與市民見面，並進行運動示範，分享他們的心路歷程與比賽經驗，啟發年輕一代。
 

活動亮點速覽：親身體驗精英訓練

當天將會有十五個體育總會設置的體驗攤位，其中包高爾夫球、網球、滑浪風帆等項目。今年更特別加入下屆奧運會新增的項目，讓市民率先體驗。完成指定體驗，更可獲限量紀念品。

而體院則透過攤位遊戲、運動科學演示及DIY工作坊，揭開運動科學如何協助運動員突破極限、提升表現的神秘面紗。同時體院專家設計了一系列的科學化體能測試，讓參加者了解自己的體能特質，探索運動潛能。

體院亦安排了由導賞員帶領參觀體院重點設施，包括游泳館、賽艇中心及去年12月啟用的全新設施大樓，一睹集運動醫學、科學與訓練於一體的先進基地。同時體院運動員組成的Chili Band將首次在開放日登場，作即席演出，展現香港精英運動員在運動場外不同的一面。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
太興集團創辦人陳永安辭世 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
太興集團創辦人陳永安辭世 享年66歲 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
商業創科
7小時前
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
突發
8小時前
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
生活百科
15小時前
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
飲食
12小時前
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
影視圈
15小時前
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
飲食
11小時前
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......｜Juicy叮
時事熱話
19小時前
連鎖餅家下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
連鎖餅店下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
飲食
19小時前
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
影視圈
15小時前
中國國家主席習近平與美國總統特朗普10月底在南韓會晤。路透社
中日關係惡化｜習近平與特朗普通電話 闡明對台原則立場
即時中國
8小時前