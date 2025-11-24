Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

「最多人同時在匹克球拍上墊球」 挑戰圓滿成功 超700名青年成功創下健力士世界紀錄

即時體育
更新時間：14:30 2025-11-24 HKT
發佈時間：14:30 2025-11-24 HKT

昨日（23號）於九龍灣啟業運動場圓滿舉行「最多人同時在匹克球拍上墊球」挑戰。吸引全港共24個青年團體及學校報名，超過700名青少年聚首一堂，聯同房屋局常任秘書長/房屋署署長李佩詩太平紳士、民政及青年事務局青年專員陳瑞緯太平紳士、壁球運動員歐鎮銘先生, MH、硬地滾球運動員何宛淇女士, BBS及男歌手許廷鏗先生等跨界別嘉賓現場參與，進行匹克球墊球挑戰，成功創下健力士世界紀錄，寫下歷史新創舉。本次活動亦屬2025年「青年節 @HK」伙伴活動，展現香港青年的活力與挑戰自我的精神。

健力士官方見證 超過700名青年同創匹克球世界紀錄

本次挑戰為健力士世界紀錄新創設的項目類別，以單一場地內「合資格參與者」人數作準。所有挑戰者必須手持匹克球拍與球，於指定時限10秒鐘內持續進行墊球，全程確保球不著地，方可視為有效參與。健力士世界紀錄當日派出認證官及審核員親臨現場見證監督，現場更有超過30位匹克球教練提供即時指導與統籌協調。 最終健力士世界紀錄確認大會，成功創造「最多人同時在匹克球拍上墊球」的健力士世界紀錄榮譽。

 

