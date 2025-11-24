全運會│樊振東繼續留洋再去德國 12月出戰歐聯、德甲 成球會賣飛保證

樊振東在全運會取得1金1銅，證明自己仍是乒壇頂流後，他將會稍作休息，之後再去德國繼續留洋，再為所屬球會薩爾布呂肯（1. FC Saarbrücken TT）出場。這家德國球會上周六在官方社交媒體發文，推銷12月3場主場比賽的門票，並表示樊振東都3仗中都會出場，成為球會賣飛保證。

樊振東繼續留洋

完成全運會後，混合團體世界盃將於11月30日至12月7日在成都舉行，王楚欽表示將會參賽，其他國家乒球手預計亦會出戰，而已退出世界排名的樊振東，就會繼續留洋生涯，再去德國為薩爾布呂肯效力。

12月參加3場主場比賽

薩爾布呂肯趁黑色星期五（Black Friday）本周末到臨，他們在剛周末於社交媒體發文促銷門票和商品，12月3場主場比賽的門票都有75折優惠，包括12月14日對奧克森豪森的德甲；12月19日鬥比亞斯托克的歐聯；以及12月21日對杜塞爾多夫的德甲大戰，帖文更寫明樊振東會悉數參加3場比賽。

事實上樊振東已是薩爾布呂肯的賣飛保證，佢之前有份出戰的每場比賽都坐無產席，但早前回國參加全運期間，多場比賽上座率低，如果可望再次推高球會的門票銷量。