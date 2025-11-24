Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

全運會│王楚欽發文總結全運 自信有霸氣：生涯未完，無人有資格去定義﹗

即時體育
更新時間：12:24 2025-11-24 HKT
發佈時間：12:24 2025-11-24 HKT

王楚欽在剛結束的粵港澳全運，取得1金1銅，最想贏得的乒乓球男單賽事僅得銅牌，整屆賽事亦2度不敵已退出世界排名的樊振東。這名25歲國乒領軍人物沉澱2日後，周日在微博發言總結全運，自信有霸氣稱「沒結束的生涯沒有任何人有資格去定義它的結局」，表示有信心將來踏上頒獎台最高處，同時又將目標轉向下月初的混合團體世界盃。

全運兩次不敵樊接東

世界男單一哥王楚欽，今屆全運劍指乒乓男單和男團金牌，可惜他在男單準決賽不敵已退出世界排名的樊振東，只得銅牌。而男團雖然如願奪冠，但他在金牌賽再次不敵樊振東，領先一局下輸1:3。賽後包括傳奇球手鄧亞萍在內的乒界人士，均指王楚欽與樊振東不在同一檔次，後者明顯更出色。

仍然自信有霸氣

粵港澳全運上周五閉幕，王楚欽到周日於微博發文總結賽事，字裡行間仍充滿自信，首先一如既往以團隊為先：「當一個四年的結束，更是為了下個階段更好的開始，很開心為隊伍貢獻了自己一份力，大家都辛苦了，所有的遺憾且不遺憾都是最寶貴的財富，始終清醒，始終慶幸。」之後他亦霸氣稱：「還在路上，沒沒結束的生涯沒有任何人有資格去定義它的結局」表示自己在將來仍有機會踏上頒獎台最高處。」

將參加混合團體世界盃

王楚欽還透露下一個目標：「成都見，我們再來」，成都見是指在11月30日至12月7日於成都舉行的混合團體世界盃，這名25歲國手將領銜國家隊出戰。

