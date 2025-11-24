NBA│拓荒者27分大敗予雷霆 楊瀚森意外展示潛力 射入地標三分球

周一NBA，拓荒者作客聯盟一哥雷霆，一如預料敗陣而回，最終輸95:122。然而他們卻得到意外收穫，由於球隊於首節已大幅落後，令陣中的中國新星楊瀚森得到更多上陣時間，他亦把握機會展示自己的潛力，攻入生涯首個三分球，還展現大將之風阻止隊友與對手的衝突。

外線開齋破心魔

拓荒者首節即落後21分，令比賽早早進入「垃圾時間」，年僅19歲的楊瀚森因此獲得更多出場時間。他今仗上陣17分36秒，是加入聯盟後新高，並在第二節射入NBA生涯首個三分球，大大增強信心。楊瀚森破心魔後越打越順，末節他在低位單打雷霆中鋒赫頓史甸時，施展出色的轉身步法，靈巧地晃過對手後挑射得手，並搏得對方犯規，完成了一次精彩的「2+1」。除此以外，他亦與隊友完成一次技驚四座的「拆你屋」，展現進攻才華。

SGA輕鬆入37分

除了在進攻端嶄露頭角，楊瀚森亦展現大將之風。雙方球員在比賽間曾發生爭執，他迅速上前，冷靜地從後拉走暴怒的赫頓史甸，成功為緊張局勢降溫。全場比賽，楊瀚森11投3中，貢獻8分、4個籃板、3次助攻、1次偷球及1次封阻，取得突破性表現。雷霆方面，當家球星基傑奧斯亞歷山大(SGA)僅出場30分鐘，就取得37分、7助攻，領軍將今季成績提升王17勝1負。