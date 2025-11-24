港足｜韋斯活宣佈離任球迷歡騰 與港隊2任知名主帥離隊成對比

港隊上周二在亞洲盃外圍賽C組1:2不敵新加坡，痛失晉級決賽周機會，賽後韋斯活表示根據他帶隊成績堅信可獲足總信任留任至合約完結，但諷刺的是如今卻宣佈與足總分手，大多球迷都高呼叫好，對比過往比較知名的主教練安達臣和金判坤離任時大多球迷都感到可惜形成鮮明對比。

韋斯活行事風格引不滿 離任氛圍與前數任主帥大不同

香港足球總會今日宣佈主教練韋斯活離任，球迷口號「Westwood Out！」終成真。實際上韋斯活不論場內場外都備受爭議，兩度曾指球迷「唔識波」，今次對新加坡關鍵戰因換人問題再遭撻伐，球迷亦多次高呼韋斯活下台，今終得嘗所願球迷們高呼叫好。

回顧港隊前兩位較為知名的主帥金判坤和安達臣，球迷們雖然評價褒貶不一但亦有不少人對於他們的離隊大感可惜。韓籍主帥金判坤在任多年，曾率隊擊敗越南和烏茲別克等強隊，更令香港在世界排名躍升至137位，而在2017年時解除合約後，回歸南韓任南韓足協技術總監。而安達臣則曾率領港隊在亞盃外擊敗阿富汗和柬埔寨僅負印度，歷史性闖入決賽周，更在友賽中39年來首次擊敗中國，在2024年完約後轉投中甲球會雲南玉昆，更帶領球隊升到中超。相較兩位教練曾擊敗強敵和態度真誠而深得民心，韋斯活相對較「搶口」，而且在戰績上也比不上兩位教練好，因此球迷們反應大不同並不意外，目前韋帥亦未知去向，與其他教練因挖角而離隊，相較之下韋斯活的離任更為落寞。