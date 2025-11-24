Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

港足｜韋斯活宣佈離任球迷歡騰 與港隊2任知名主帥離隊成對比

即時體育
更新時間：20:43 2025-11-24 HKT
發佈時間：20:43 2025-11-24 HKT

港隊上周二在亞洲盃外圍賽C組1:2不敵新加坡，痛失晉級決賽周機會，賽後韋斯活表示根據他帶隊成績堅信可獲足總信任留任至合約完結，但諷刺的是如今卻宣佈與足總分手，大多球迷都高呼叫好，對比過往比較知名的主教練安達臣和金判坤離任時大多球迷都感到可惜形成鮮明對比。

韋斯活行事風格引不滿 離任氛圍與前數任主帥大不同

香港足球總會今日宣佈主教練韋斯活離任，球迷口號「Westwood Out！」終成真。實際上韋斯活不論場內場外都備受爭議，兩度曾指球迷「唔識波」，今次對新加坡關鍵戰因換人問題再遭撻伐，球迷亦多次高呼韋斯活下台，今終得嘗所願球迷們高呼叫好。

回顧港隊前兩位較為知名的主帥金判坤和安達臣，球迷們雖然評價褒貶不一但亦有不少人對於他們的離隊大感可惜。韓籍主帥金判坤在任多年，曾率隊擊敗越南和烏茲別克等強隊，更令香港在世界排名躍升至137位，而在2017年時解除合約後，回歸南韓任南韓足協技術總監。而安達臣則曾率領港隊在亞盃外擊敗阿富汗和柬埔寨僅負印度，歷史性闖入決賽周，更在友賽中39年來首次擊敗中國，在2024年完約後轉投中甲球會雲南玉昆，更帶領球隊升到中超。相較兩位教練曾擊敗強敵和態度真誠而深得民心，韋斯活相對較「搶口」，而且在戰績上也比不上兩位教練好，因此球迷們反應大不同並不意外，目前韋帥亦未知去向，與其他教練因挖角而離隊，相較之下韋斯活的離任更為落寞。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
太興集團創辦人陳永安辭世 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
太興集團創辦人陳永安辭世 享年66歲 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
商業創科
7小時前
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
突發
8小時前
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
生活百科
15小時前
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
飲食
12小時前
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
影視圈
15小時前
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
飲食
11小時前
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......｜Juicy叮
時事熱話
19小時前
連鎖餅家下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
連鎖餅店下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
飲食
19小時前
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
影視圈
15小時前
中國國家主席習近平與美國總統特朗普10月底在南韓會晤。路透社
中日關係惡化｜習近平與特朗普通電話 闡明對台原則立場
即時中國
8小時前