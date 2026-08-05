蔣嘉琦添丁 取名Lancelot

前香港女騎師蔣嘉琦早前順利誕下麟兒，母子平安。昨晚蔣嘉琦在社交平台分享喜訊之餘，亦分享了她和丈夫抱住兒子（英文名Lancelot）一家三口的溫馨相片。蔣嘉琦因外表甜美，被馬迷冠以「嘉琦BB」稱號，現時她榮升「嘉琦媽媽」，可喜可賀。

蔣嘉琦寫道：「今天是Lancelot來到世界的第十二天，我和先生深感欣慰與感激」。蔣嘉琦期望兒子保持強健體魄，一天一天茁壯成長。蔣嘉琦是前香港女騎師，自掛靴後仍不時入場，支持香港賽馬運動；現時她既是馬主，也身兼馬販工作。

陳嘉甜