投注額升3.2% 賽馬旅遊激增

2025/2026年度香港馬季剛於周三（7月15日）在快活谷馬場圓滿落幕，全個馬季88個賽馬天合共866場賽事跑過，取得亮眼成就，堪稱丁財兩旺。

今季賽馬投注總額為1,433億1,000萬元，較2024/2025年度馬季的1,388億5,000萬元，上升3.2%。投注額取得令人鼓舞的增長，反映馬會面對各方面挑戰而於去年推行的策略取得成效。

今季沙田與跑馬地馬場的旅客人數創新高，達到401,259人，較上季增長一倍。

今季沙田與跑馬地馬場的旅客人數創新高，達到401,259人，較上季增長一倍。

旅客人數暴漲一倍

入場人數方面，馬會於農曆馬年在推廣賽馬旅遊的收穫，更為豐碩。沙田、快活谷兩個馬場，全年的中國內地及海外旅客入場人數，打破歷來紀錄達401,259人 ，既提升了香港賽馬在國際馬壇的吸引力，同時進一步鞏固香港作為國際旅遊樞紐的地位。今季旅客人數較2024/2025年度馬季的195,786旅客人數增長一倍，更比2023/2024年度馬季的93,000人增長三倍。

應家柏指，賽馬旅遊已成為運動旅遊的核心驅動力，也是香港旅遊發展的重要支柱。

香港賽馬會行政總裁應家柏表示：「這是無與倫比的一季，適逢馬年，賽駒的卓越佳績確實無懈可擊，也份外應景。香港馬壇巨星『嘉應高昇』及『浪漫勇士』把香港賽馬水平提升至前所未見的高度，於季內大半時間持續傲視浪琴世界最佳馬匹排名榜，分別排名第一及第二位，實屬非凡成就。我們的馬年系列活動，以香港對馬匹及賽馬的獨有熱情為題，兩匹星級佳駟的傑出表現更是為此增添意義。」

馬會於農曆馬年推廣賽馬旅遊，收穫豐碩。

「我們今季成功吸引了大批海外及中國內地旅客入場觀賽，更喜獲他們對馬會真正獨一無二的優質馬場體驗讚譽有加，實在令人振奮。賽馬旅遊已成為運動旅遊的核心驅動力，也是香港旅遊發展的一個重要支柱。我們期待與香港、海外及中國內地的合作夥伴攜手，歡迎更多旅客到訪我們的馬場。」

人馬齊創空前成就

賽事方面，今屆兩匹馬王「嘉應高昇」及「浪漫勇士」各自創下豐功偉績。「嘉應高昇」今季八次上陣全勝，包括去年十月在澳洲蘭域馬場遠征珠穆朗瑪峰錦標成功，並蟬聯短途三冠王，且達成二十連勝，成功打破「精英大師」於接近二十一年前創下的十七連勝香港紀錄，同時成為全球最高評分短途馬。至於「浪漫勇士」，今季接受左前球節手術後復出，表現依然出色，史無前例地在香港盃及女皇盃兩項一級賽中均第四度奪冠，同時更囊括三冠大賽全數三項冠軍，成為本港歷來第三匹三冠王，並把其保持的全球累積總獎金紀錄推高至逾2億8,874萬港元。

「嘉應高昇」今季戰績卓越，成為全球最高評分短途馬。

「浪漫勇士」今季囊括三冠大賽全數三項冠軍，成為本港歷來第三匹三冠王。

練馬師方面，今季方嘉柏以69場頭馬第五度登上香港冠軍練馬師寶座，莫雷拉於季末擔任方廄主帥，最終成功協助波士稱霸，絕對厥功至偉。騎師方面，潘頓今季以143場頭馬，第九度當上香港冠軍騎師，本年五月他更憑「共建世界」取得其在港第2,000場頭馬，創下新的里程碑；潘頓仍在不斷刷新其在港勝出最多賽事的歷史，更獲選為今季「最受歡迎騎師」。此外，周俊樂今季勝出48場頭馬，為成績最佳的華人騎師，順利首奪「告東尼奬」，下月八日他將首次代表香港出戰在英國雅士谷馬場舉行的「識價盃」。總結今個馬季，不論在賽馬投注額、入場旅客數目、賽事水平及人馬表現等各方面，皆取得豐碩成果，是令人鼓舞的一個馬季。

新馬季定於9月6日（星期日）在沙田馬場開鑼。

方嘉柏今季贏得69場頭馬，第五度登上香港冠軍練馬師寶座。

方嘉柏今季贏得69場頭馬，第五度登上香港冠軍練馬師寶座。

方嘉柏今季贏得69場頭馬，第五度登上香港冠軍練馬師寶座。