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皇家雅士谷壓軸日掀國際短途巨星大戰

馬圈快訊
更新時間：16:09 2026-06-19 HKT
發佈時間：16:09 2026-06-19 HKT

皇家雅士谷賽期將於周六（6月20日）上演最後一天的賽事。兩匹分別來自澳洲及日本的短途巨星將於當天舉行的女皇伊利沙伯二世禧年誌慶錦標（1200米一級賽）中同場較量，勢掀一番激戰。

來自澳洲的雌馬「早麗星」已在當地五奪一級賽桂冠，今次作首度海外遠征，練馬師華禮納從馬兒抵達英國後，便一直密切留意牠的狀況。華禮納說︰「這是一趟長途旅程，馬兒之前的體重確實下降了一點，但現在已回升，而且牠的狀態極佳，輕鬆自在，胃口很好，踱步的姿態也流暢。我很滿意。」

「我十分期待。馬兒將會有機會向所有人展示牠的本領。」

日本代表「里見夢境」同樣備受期待，會在今仗一展實力。現年七歲的「里見夢境」至今已勝出兩項一級賽，也曾多次來港與「嘉應高昇」在一級賽中同場較量，當中兩度在該匹全球評分最高的賽駒之後跑獲亞軍。

「里見夢境」去年角逐此賽時僅敗而回，練馬師堀宣行當然希望馬兒今年能更上層樓。牠早前於3月第二度勝出高松宮紀念賽（1200米一級賽）時，展現了上乘的加速力。

歐洲的一眾參賽馬當中，則以「湖林麗城」、「北美勇族」及「實績」最具奪標希望。「湖林麗城」曾於2024年在雅士谷舉行的一項1200米一級賽中跑入亞席，其後增程轉攻1400米及1600米途程。

相反，「北美勇族」在1600米及1351米二級賽跑獲接近的季軍後，近兩仗縮程回師1200米途程，其中前仗於4月遠征香港時即交出佳作，在頭馬「嘉應高昇」之後取得第五名，表現毫不失禮。牠上仗更在愛爾蘭揚威一項二級賽。

練馬師岳品賢解釋道︰「馬兒角逐更長途的賽事時表現不俗，但我們希望讓牠嘗試出戰短途賽。牠速度銳利，而且每仗均有進步，是一匹很優秀的賽駒。我們覺得牠有不俗勝望。」

費伯華是全球最成功的練馬師之一，但至今從未摘下此賽桂冠，今次派遣「實績」出爭，希望能助他奪魁。「別具風味」去年擊敗「里見夢境」揚威此賽後，翌仗卻在多維爾敗於「實績」蹄下，可見「實績」的實力上乘，相信會增添費伯華爭標的信心。

「實績」剛於5月在尚蒂伊攻下一項三級賽，賽後鞍上人莫艾誠說︰「馬兒是一匹加速力強勁的六化郎（1200米）賽駒。上仗牠在該途程上落敗，我認為是我發揮上的錯失，沒有替牠取得遮擋。牠是一匹佳駟。」

同日雅士谷還會上演1000米二級賽諾福錦標。已成為皇家雅士谷賽期常客的美國練馬師華特將派出雌馬「天蒂娜」挑戰該賽，與一眾雄馬同場較勁。身價不菲的「天蒂娜」剛於上月在加拿大多倫多的活拜馬場出道，即輕鬆攻下一項1000米賽事。

諾福錦標（1000米二級賽）編為海外賽事第五組第一場，將於香港時間 6月20日（星期六）晚上九時三十分開跑；而女皇伊利沙伯二世禧年誌慶錦標（1200米一級賽）則編為海外賽事第五組第三場，將於香港時間晚上十時四十分開跑。
 

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