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不會輕言退役 鄭俊偉仍「友福」

馬圈快訊
更新時間：18:04 2026-06-16 HKT
發佈時間：18:04 2026-06-16 HKT

沈廄「年年友福」上周六贏得季內第三場頭馬後，馬主蘇永強接受訪問時，指上手練馬師鄭俊偉曾建議讓馬匹退役，他本人意欲多留一季，所以才將此馬轉投沈廄。鄭俊偉得知傳媒報導後，則另有說法，指可能當時溝通方面有誤會，蘇先生才出此言。他指自己從未建議讓「年年友福」退役，但當時確有其他「友福」系馬匹申請轉倉，可能令溝通上有誤解。的而且確，鄭俊偉礙於兵力，既不會無故建議健康正常的馬匹退役，即使前屬已散倉容廄而有嚴重足患的「占士德」，至今已十六個月不曾上陣，他也不曾考慮放棄。

「友福」系的小風波已告平息，惟此時此刻，鄭俊偉遣「帥帥友福」於周日黃昏賽事田草千四米，一定想以佳績表明自己鬥志，何況鄭俊偉只差一場頭馬，就可達馬會的達標要求，搏殺更無懸念。「帥帥友福」去季兩捷，開齋一役正是贏同程，添食贏千六米時評65分，今次低兩分上陣形勢不差。

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