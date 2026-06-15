女皇安妮錦標：「名演說」盼首度揚威皇家雅士谷賽期

為期五天的英國皇家雅士谷賽期將於週二（6月16日）揭開序幕，首日即會上演多場精彩賽事。高多芬名下的「名演說」至今攻下五項一級賽，早已證明作為馬壇菁英的地位，而今次出戰將力爭揚威揭幕戰女皇安妮錦標（1600米一級賽），成為開鑼日的主角。

據報賽期首日的場地掛牌預期為快地，這對「名演說」的幕後團隊而言是個好消息。雅士谷馬場的場地主任Chris Stickels說：「我們的目標是把跑道狀況維持在好至快地，一些部分是好地，大概情況應該差不多。」

「名演說」的練馬師艾柏賓說：「我們都清楚『名演說』的能力。沒有馬匹的加速力能及得上牠。牠有時稍欠運氣，但布宜學知道要留住馬兒以發揮加速力。」

同場爭逐女皇安妮錦標的對手也認同「名演說」的實力，其中包括今仗續策「雷再響」的馬昆。這對人馬組合上月競逐樂景傑錦標（1600米一級賽）時，在「名演說」之後跑獲亞軍。馬昆說：「『名演說』當天的表現十分出色。牠是一匹冠軍級佳駟，不過我今次充滿信心，因為該仗只是『雷再響』的今年首戰，檔位也令我居於較所希望更後的位置，而雅士谷的場地將適合馬兒發揮。」

除了「名演說」外，高多芬陣營也會派出「歌劇舞姿」參賽。這匹出閘迅速的佳駟今年初曾在阿聯酋的美丹馬場攻下傑貝哈特錦標（1800米一級賽），其後於4月在沙丘園再下一城，摘下一項二級賽桂冠。

練馬師艾柏賓說：「馬兒狀態十足，我敢說牠今年的速度看來更快。牠也曾擊敗英國一些最頂尖的一哩馬。」

至於同日舉行的聖詹姆士皇宮錦標（1600米一級賽），目前在全球最佳賽駒排行榜上高踞前列的「劇烈氣象」勢成熱門之選，這匹今年英國二千堅尼（1600米一級賽）冠軍屆時將與剛揚威愛爾蘭二千堅尼（1600米一級賽）的「雪嶽區」再度較量。

練馬師包紀耀深信，「劇烈氣象」今次的備戰工作比揚威英國二千堅尼前做得更好。他說：「與早前不一樣，馬兒進步了，狀態極佳。馬兒揚威英國二千堅尼的姿態已經非常出色，很難說牠會有更好的表現，但在我看來，牠的最佳水平可能還在後頭。」

「劇烈氣象」的主要勁敵「雪嶽區」在新市場舉行的英國二千堅尼中屈居亞軍，其後勝出愛爾蘭二千堅尼。

「雪嶽區」的練馬師岳伯仁表示：「『劇烈氣象』是一匹非常優秀的賽駒，我們很期待這場激烈的較量。『雪嶽區』很容易駕馭，也會喜歡這條賽道。」

法國二千堅尼（1600米一級賽）盟主「橫逸」則因未能遇上最擅跑的軟地而退出比賽。

另一參賽馬「紐約熱話」迄今四戰三捷，今次將力求在更高級別的賽事中證明有力爭勝。

週二上演的另一場一級賽為英皇查理斯三世錦標（1000米），屆時兩匹澳洲佳駟「飛雀」及「登天橋」將正面交鋒。「飛雀」曾於2024年勝出此賽，去年則在此賽取得第五名，其後分別在約克及巴黎隆尚攻下一級賽。



由白敬雅訓練的「登天橋」曾勝出兩項1200米一級賽，今年復出首戰則在另一項1200米一級賽中取得第四名。

馬會將於週二（6月16日）即時轉播女皇安妮錦標賽馬日的三項一級賽來港。女皇安妮錦標編為海外賽事第一組第一場，將於香港時間晚上九時三十分開跑；英皇查理斯三世錦標編為海外賽事第一組第三場，將於香港時間晚上十時四十分開跑；而聖詹姆士皇宮錦標則編為海外賽事第一組第四場，將於香港時間晚上十一時二十分開跑。