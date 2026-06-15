艾道拿金誠剛獲發半季牌
發佈時間：13:48 2026-06-15 HKT
馬會今日發出通告，宣布2026/2027年度馬季牌照事宜（見下文）；外籍騎師之中，艾道拿和金誠剛僅獲發半季騎師牌照；方廄主帥莫雷拉暫未獲下季騎師牌照，其他現役外籍騎師則獲發全季騎師牌照。而現役華將則全部獲發全季自由身騎師牌照，黃寶妮及袁幸堯均獲發全季見習騎師牌照。
練馬師方面，現時廿二位練者均獲續牌，連同早已獲發牌的甘敏斯，下季共有廿三個馬房。而蔡約翰符合年屆七十三歲後獲續牌的準則，有資格獲進一步續牌至2029/2030年度馬季結束。
受薪董事兼牌照事務執行經理貝義理發出通告如下：
香港賽馬會已：
1. 向下列騎師發給2026/2027年度馬季全季馬會騎師牌照：
•艾兆禮
•巴度
•班德禮
•布文
•霍宏聲
•希威森
•奧爾民
•潘頓
•田泰安
2. 向下列騎師發給2026/2027年度馬季馬會騎師牌照，有效期由2026年7月16日起至2027年2月17日為止，首尾兩天包括在內：
•艾道拿
•金誠剛
3.批准向下列騎師發給2026/2027年度馬季自由身騎師牌照：
•蔡明紹
•周俊樂
•鍾易禮
•何澤堯
•梁家俊
•巫顯東
•潘明輝
•黃智弘
•楊明綸
4. 向下列見習騎師發給2026/2027年度馬季見習騎師牌照：
•黃寶妮（分配至賀賢馬房）；及
•袁幸堯（分配至姚本輝馬房）
5. 向下列練馬師發給2026/2027年度馬季的練馬師牌照，惟他們必須通過健康檢查並與馬會簽訂協議方可：
•鄭俊偉
•桂福特
•告東尼
•游達榮
•方嘉柏
•賀賢
•大衛希斯
•羅富全
•呂健威
•文家良
•巫偉傑
•廖康銘
•伍鵬志
•黎昭昇
•沈集成
•蔡約翰
•蘇偉賢
•丁冠豪
•徐雨石
•韋達
•葉楚航
•姚本輝
6. 確定蔡約翰（於2023年6月已獲續牌至2027/2028年度馬季結束時）符合年屆七十三歲後獲續牌的準則，有資格獲進一步續牌至2029/2030年度馬季結束時，惟他必須能繼續符合馬會制定的標準；
7. 向下列申請人發給2026/2027年度馬季助理練馬師牌照：