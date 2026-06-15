艾道拿金誠剛獲發半季牌

馬會今日發出通告，宣布2026/2027年度馬季牌照事宜（見下文）；外籍騎師之中，艾道拿和金誠剛僅獲發半季騎師牌照；方廄主帥莫雷拉暫未獲下季騎師牌照，其他現役外籍騎師則獲發全季騎師牌照。而現役華將則全部獲發全季自由身騎師牌照，黃寶妮及袁幸堯均獲發全季見習騎師牌照。

練馬師方面，現時廿二位練者均獲續牌，連同早已獲發牌的甘敏斯，下季共有廿三個馬房。而蔡約翰符合年屆七十三歲後獲續牌的準則，有資格獲進一步續牌至2029/2030年度馬季結束。

受薪董事兼牌照事務執行經理貝義理發出通告如下：

香港賽馬會已：

1. 向下列騎師發給2026/2027年度馬季全季馬會騎師牌照：

•艾兆禮

•巴度

•班德禮

•布文

•霍宏聲

•希威森

•奧爾民

•潘頓

•田泰安

2. 向下列騎師發給2026/2027年度馬季馬會騎師牌照，有效期由2026年7月16日起至2027年2月17日為止，首尾兩天包括在內：

•艾道拿

•金誠剛

3.批准向下列騎師發給2026/2027年度馬季自由身騎師牌照：

•蔡明紹

•周俊樂

•鍾易禮

•何澤堯

•梁家俊

•巫顯東

•潘明輝

•黃智弘

•楊明綸

4. 向下列見習騎師發給2026/2027年度馬季見習騎師牌照：

•黃寶妮（分配至賀賢馬房）；及

•袁幸堯（分配至姚本輝馬房）

5. 向下列練馬師發給2026/2027年度馬季的練馬師牌照，惟他們必須通過健康檢查並與馬會簽訂協議方可：

•鄭俊偉

•桂福特

•告東尼

•游達榮

•方嘉柏

•賀賢

•大衛希斯

•羅富全

•呂健威

•文家良

•巫偉傑

•廖康銘

•伍鵬志

•黎昭昇

•沈集成

•蔡約翰

•蘇偉賢

•丁冠豪

•徐雨石

•韋達

•葉楚航

•姚本輝

6. 確定蔡約翰（於2023年6月已獲續牌至2027/2028年度馬季結束時）符合年屆七十三歲後獲續牌的準則，有資格獲進一步續牌至2029/2030年度馬季結束時，惟他必須能繼續符合馬會制定的標準；

7. 向下列申請人發給2026/2027年度馬季助理練馬師牌照：