Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

艾道拿金誠剛獲發半季牌

馬圈快訊
更新時間：13:48 2026-06-15 HKT
發佈時間：13:48 2026-06-15 HKT

馬會今日發出通告，宣布2026/2027年度馬季牌照事宜（見下文）；外籍騎師之中，艾道拿和金誠剛僅獲發半季騎師牌照；方廄主帥莫雷拉暫未獲下季騎師牌照，其他現役外籍騎師則獲發全季騎師牌照。而現役華將則全部獲發全季自由身騎師牌照，黃寶妮及袁幸堯均獲發全季見習騎師牌照。

練馬師方面，現時廿二位練者均獲續牌，連同早已獲發牌的甘敏斯，下季共有廿三個馬房。而蔡約翰符合年屆七十三歲後獲續牌的準則，有資格獲進一步續牌至2029/2030年度馬季結束。

受薪董事兼牌照事務執行經理貝義理發出通告如下：

香港賽馬會已：

1. 向下列騎師發給2026/2027年度馬季全季馬會騎師牌照：

•艾兆禮
•巴度
•班德禮
•布文
•霍宏聲
•希威森
•奧爾民
•潘頓
•田泰安

2. 向下列騎師發給2026/2027年度馬季馬會騎師牌照，有效期由2026年7月16日起至2027年2月17日為止，首尾兩天包括在內：

•艾道拿
•金誠剛

3.批准向下列騎師發給2026/2027年度馬季自由身騎師牌照：

•蔡明紹
•周俊樂
•鍾易禮
•何澤堯
•梁家俊
•巫顯東
•潘明輝
•黃智弘
•楊明綸

4. 向下列見習騎師發給2026/2027年度馬季見習騎師牌照：

•黃寶妮（分配至賀賢馬房）；及
•袁幸堯（分配至姚本輝馬房）

5. 向下列練馬師發給2026/2027年度馬季的練馬師牌照，惟他們必須通過健康檢查並與馬會簽訂協議方可：

•鄭俊偉
•桂福特
•告東尼
•游達榮
•方嘉柏
•賀賢
•大衛希斯
•羅富全
•呂健威
•文家良
•巫偉傑
•廖康銘
•伍鵬志
•黎昭昇
•沈集成
•蔡約翰
•蘇偉賢
•丁冠豪
•徐雨石
•韋達
•葉楚航
•姚本輝

6. 確定蔡約翰（於2023年6月已獲續牌至2027/2028年度馬季結束時）符合年屆七十三歲後獲續牌的準則，有資格獲進一步續牌至2029/2030年度馬季結束時，惟他必須能繼續符合馬會制定的標準；

7. 向下列申請人發給2026/2027年度馬季助理練馬師牌照：

答問題送豐富禮品↓

答問題送豐富禮品↓

最Hit
海洋公園週末人流「逼爆」！動物展館/海洋列車/纜車大排長龍 網民揭熱潮真相：刺激吓經濟
海洋公園週末人流「逼爆」！動物展館/海洋列車/纜車大排長龍 網民揭熱潮真相：刺激吓經濟
生活百科
19小時前
防腳痛波鞋推介！足科醫生評選7大步行鞋 Hoka/New Balance/Skechers/ASICS上榜 附3招揀鞋貼士
防腳痛波鞋推介！足科醫生評選7大步行鞋 Hoka/New Balance/Skechers/ASICS上榜 附3招揀鞋貼士
生活百科
2026-06-14 10:00 HKT
長者沙田過海睇病「大旗」都拒載 的士同行目擊大嘆「呢行自己搞死自己」 兩老轉車一句話曬高EQ獲讚｜Juicy叮
長者沙田過海睇病「大旗」都拒載 的士同行目擊大嘆「呢行自己搞死自己」 兩老轉車一句話曬高EQ獲讚｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
大棋盤︱政府首公開招聘食環署長 消息：前警隊高層袁旭健獲委任 提升執法效能推內部改革
00:40
大棋盤︱政府首公開招聘食環署長 消息：前警隊高層袁旭健獲委任 提升執法效能推內部改革
政情
7小時前
KOL女實習醫生被捕｜醫科生讀6年 人均教學開支達170萬元
突發
2026-06-13 22:36 HKT
88歲余慕蓮住老人院近照曝光 安德尊豪氣包起所有費用 曾重病復發嘆「唔掂」求夢中離世
88歲余慕蓮住老人院近照曝光 安德尊豪氣包起所有費用 曾重病復發嘆「唔掂」求夢中離世
影視圈
5小時前
海洋公園女童唔夠高被拒玩海盜船 怪獸家長怒插職員 目擊者：職員話差0.1厘米都唔可以玩
突發
19小時前
中國移動SIM卡政策大變動！6.17起全面禁數據卡內地激活 提前72小時內香港插卡 eSIM/實名制不受影響
中國移動SIM卡政策大變動！6.17起全面禁數據卡內地激活 提前72小時內香港插卡 eSIM/實名制不受影響
生活百科
2026-06-13 09:30 HKT
梁洛施翹實男友馬浴柯電影節放閃 顏值巔峰全程甜笑小鳥依人 並排而坐一動作盡顯親密
梁洛施翹實男友馬浴柯電影節放閃 顏值巔峰全程甜笑小鳥依人 並排而坐一動作盡顯親密
影視圈
18小時前
港產片《火遮眼》美國上映獲激讚 爛番茄評分97% DC高層James Gunn：谷垣健治超越自己
港產片《火遮眼》美國上映獲激讚 爛番茄評分97% DC高層James Gunn：谷垣健治超越自己
影視圈
16小時前