馬場密探048｜「星球勇士」輕鬆大勝

今日沙田黃昏馬頭場新馬一千米直路賽，希斯馬房的「星球勇士」初岀即被捧成一點六倍大熱，並且輕鬆以四個半馬位大勝對手，更在黏地跑道上造岀五十五秒八一超快時間。

「星球勇士」馬主田啟安的父親田北俊今午入場為馬兒打氣，結果馬兒不負所望，在艾道拿胯下大熱勝出頭場新馬賽一千米。田北俊說：「『星球勇士』是派斯為我們揀選來港，很高興馬兒一出即勝。」

練馬師大衛希斯說：「潘頓對我表示，當未遇到『嘉應高昇』之前，潘頓覺得『忠心勇士』是他騎過最佳的短途馬，同主馬『星球勇士』和『忠心勇士』般擁有優秀的潛質，在港首戰皆一出即勝。『星球勇士』今場在港初出，場地受到天雨影響變得鬆軟，馬兒跑沙田一千米締造五十五秒八一快時間，表現非常出色，而且彈離其他對手，我將部署牠出戰七月四日的七月四日賽事，希望再下一城。」