桂福特「偵探傳奇」「鼓浪好友」

桂福特明日將派遣六駒上陣，包括上月初才來投的「偵探傳奇」，他日前在晨課表示，即使現在季尾階段，廄內馬匹仍正常操練，將會按部署出擊，冀望各駒在陣上能跑出水準，今次「偵探傳奇」和「鼓浪好友」皆出戰贏馬路程，均具爭勝機會。

偵探傳奇進度良好

「偵探傳奇」明日將跑曾勝的泥地千二米。

「偵探傳奇」於上月初競逐田草千四米落敗後，隨即轉投桂廄，如今復出跑曾勝的泥地千二米，桂福特分析說：「『偵探傳奇』來投後健康正常，得以立即安排操練，盡快提升狀態。從牠最近由田泰安操練，以及早前試泥閘勝出的走勢，都足以反映狀態進度良好，所以便決定報名參加今賽。不過，此駒過往以前領爭勝，但其實牠在晨課和試閘均展示良好追勁，所以今次臨場若形勢許可，早段將留力，待至末段才望空衝刺，希望能取得佳績。」

鼓浪好友作戰水準

「鼓浪好友」今季取得兩冠一亞一季。

「鼓浪好友」今季在杜福特悉心訓練之下，取得兩冠一亞一季，今戰繼續進攻田草千二米，練者分析說：「『鼓浪好友』今季演出穩定，早前連捷之後仍連場走得。近期牠操練正常，狀態維持在作戰水準，今次再跑千二米，即使負頂磅，而且對手實力甚強，但牠仍會沿用主動跑法，一旦對手演出失準，便有機會取而代之。」

此外，桂福特指「開心勇駒」上仗轉戰谷草演出平平，但是馬兒今季在沙田表現出色，所以上仗失準未能作據。今次轉戰田草千四米，無疑適合發揮，而且賽前準備充足，今仗將以佳態迎戰，希望「開心勇駒」發揮出應有實力，能走入三甲一席歸來。」

文傑