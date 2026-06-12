寶塚紀念賽「北十字星」冀創歷史

寶塚紀念賽（2200米一級賽）將於本週日（6月14日）在日本阪神競馬場舉行，總獎金高達六億五千一百萬日圓（約合三千二百萬港元）。「北十字星」早前已連勝日本春季賽期的兩項年長馬一級賽，今仗將力爭再下一城，期望能締創日本賽馬歷史，成為首匹成功於同年橫掃當地春季三大一級賽冠軍的良駒。



「北十字星」近兩仗先後於4月及5月揚威大阪盃（2000米）及春季天皇賞（3200米）兩項一級賽，今次若可擊敗同場一眾強敵奪魁的話，將可超越父親「北部玄駒」的成就。「北部玄駒」曾於2017年接連攻下大阪盃及春季天皇賞，可惜在同年的寶塚紀念賽只得第九名，未竟全功。



「北十字星」若要成功締創歷史，必須戰勝今仗陣上多匹星級賽駒，當中包括此賽上屆冠軍「名將田原」、頂級雌馬「蕾麗宮」、2024年日本打吡（2400米一級賽）盟主「野田分位」，以及去年揚威有馬紀念賽（2500米一級賽）的「博物街」。



馬兒早前在栗東的木屑跑道上以1分24.1秒完成1200米操練，最後六百米及二百米分別締速36.9秒及11.6秒。練馬師齊藤崇史表示，「北十字星」現況勇銳，可望再交出優異表現。



齊藤崇史說︰「馬兒上仗揚威春季天皇賞，雖然牠只是險勝（『林森處』）一馬鼻位。賽後牠到牧場休養，並於5月20日返回馬房。與其說馬兒很疲累，不如說牠有點散漫。不過牠正積極操練，應可於賽前及時恢復佳態。」



「馬兒的呼吸很暢順，最重要是讓牠的身心狀態都提升一點。只要我們能繼續留意，我認為爭勝應該沒有問題。」

「名將田原」作衞冕戰

「名將田原」去年角逐寶塚紀念賽時於末段加速拋離對手，最終大勝三個馬位。這匹佳駟上仗出爭大阪盃時嘗試一放到底，僅於末段被「北十字星」超越，跑獲亞軍。



三項一級賽盟主「蕾麗宮」上仗力爭衛冕有馬紀念賽，最終只得第四名。這匹「文雅之士」的女兒今次將作休後復出，並繼續夥拍2023年揚威希望錦標（2000米一級賽）時的贏馬拍檔李慕華爭標。



「野田分位」去年曾揚威杜拜司馬經典賽（2410米一級賽），其後雖再無頭馬進賬，但對上三仗在日本盃（2400米一級賽）、有馬紀念賽及大阪盃結果均跑入季席。



練馬師安田翔伍說︰「馬兒上仗的結果只是比賽際遇所然。對手未能增速後，牠在馬群中墮退時略受擠壓，其後轉直路彎時稍為欠運，但牠在直路上已盡全力衝刺。相比有馬紀念賽一役，馬兒上仗的平衡好得多。」



「博物街」攻下有馬紀念賽後一直休賽，今仗將在連達文胯下復出，力爭摘下第三項一級賽桂冠。



寶塚紀念賽（2200米一級賽）編為海外賽事第二組第七場，將於香港時間6月14日（星期日）下午二時四十分開跑。