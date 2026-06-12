史德布克讓賽形勢緊湊 「狂迷女孩」力求反勝「錄音莊園」

史德布克讓賽（1400米一級賽）將於週六（6月13日）在澳洲布里斯本的鷹園馬場舉行。由華禮納訓練的雌馬「狂迷女孩」今次必須克服多重挑戰，才有望在這項勢均力敵的賽事中脫穎而出。



現年七歲的「狂迷女孩」今仗須負全場最重的125磅上陣，而對上一匹能在此負磅下揚威此賽的雌馬已要追溯至1899年的Sweetheart。若「狂迷女孩」順利掄元的話，將成為此賽近一百二十七年來負磅最重的奪冠雌馬。



加上天氣預報指布里斯本週六會下雨，讓華禮納也不得不密切留意，因為「狂迷女孩」雖已摘下四項一級賽冠軍，但至今五次跑大爛地俱未能取勝。



「狂迷女孩」剛於5月30日在鷹園角逐金輝史密夫盃（1300米一級賽），末段衝刺凌厲，最終負於料將成為今仗熱門的頭馬「錄音莊園」不足半個馬位，跑獲季軍。



今仗續策「狂迷女孩」的麥道朗說：「『狂迷女孩』上仗表現出色，若運氣好一點的話，牠或許已能取勝。」



「我知道牠在史德布克讓賽須負重磅，但牠是一匹頂尖雌馬，要擊敗牠絕非易事。」



施達誠廄下的「御賞賜」上仗於5月30日在鷹園攻下一項1400米三級賽，相信這匹三歲馬今次將會獲得不少支持。



施達誠於「御賞賜」勝出上仗後說：「該場勝仗是很好的回報。我們一直知道馬兒的能力優異，但要訓練牠是一件艱苦的事情，難度也很高。」



父系出自「童夢奇才」的「御賞賜」今仗僅須負109磅出賽，而將為此駒執韁的二十歲見習騎師嘉懷添也會力爭生涯首項一級賽冠軍。



「錄音莊園」抽得第八檔起步後料將繼續成為賽前的大熱門，而同樣獲追捧的「狂迷女孩」及「御賞賜」將分別自第十一檔及第九檔出閘。



除了「錄音莊園」外，練馬師彭達今次也會派遣「探察」及「華城主場」參賽。



在昆士蘭受訓的「怒風火」上仗爆冷攻下東奔一萬錦標（1200米一級賽），今仗將與「狂迷女孩」、「探察」及「承先啟後」同樣負最重磅出賽。



練馬師夏國廷盼望「怒風火」屆時能遇上受天雨影響的場地。他說：「雖然是老調重彈，但我只想馬兒能在軟地上競逐。我真的希望會下雨。」



「怒風火」的廄侶「豪富」也會列陣今屆史德布克讓賽。夏國廷談及這匹雌馬時說：「『豪富』揚威布里斯本賽馬會短途錦標（1350米三級賽）絕非僥倖，牠確實憑表現贏得參賽機會。馬兒只是再次展示了牠自墨爾本春季賽期以來的佳態。」

馬漢雅兩駒有勝望

馬漢雅表示旗下兩匹參賽馬「板球名手」及「承先啟後」的爭勝機會均不容忽視，而莫德則坦言麾下的「廣漠閃電」今仗雖屬冷門分子，但有力回勇交出好表現。「廣漠閃電」前仗攻下古活錦標（1200米一級賽）後，上仗的演出有所下滑，未能入位。



來自昆士蘭的練馬師高亮能則對「飛渡浩洋」的勝算充滿信心。「飛渡浩洋」上仗角逐金輝史密夫盃時負於頭馬不足一又四分一個馬位，取得第五名。



高亮能說：「馬兒角逐金輝史密夫盃前已有一個月未有上陣，其間也沒有試閘，因此跑來略嫌急進。不過，牠之後的操練表現很好，如今已真正進入狀態，身心俱佳。」



「雖然同場數匹負磅較輕的賽駒會有不俗勝算，但馬兒今仗負磅相當合適，足以言勝。」



同日也會上演另一焦點賽事香港賽馬會全球匯合彩池昆士蘭二千二錦標（二級賽），屆時「珍蓮驕驥」將首次挑戰2200米途程。



「珍蓮驕驥」迄今已勝出四項一級賽，包括於2024年揚威女皇伊利沙伯錦標（2000米）。這匹慣常領放的雌馬上仗在東奔盃（2000米一級賽）跑入亞席，而練馬師馬漢雅預料馬兒今仗增程至2200米將不成問題。



馬漢雅說︰「馬兒幾乎無所不能，所以我很有信心牠會交出好表現。牠是一匹體格強健的雌馬，上陣時總是勇往向前，因此我認為多跑一化郎（200米）不會難倒牠。」



「我知道牠從未增程至2200米，但以往要於賽後收停牠總是很費勁。雖然馬兒今次要應付2000米以上的途程，因而存在一點未知數，但牠經常以勁勢衝線，所以今仗值得期待。」



馬漢雅表示「珍蓮驕驥」是一匹不可多得的賽駒，每次上陣都能為賽事注入獨特的活力，也指這匹八歲雌馬現況依然勇銳。



不過，「珍蓮驕驥」今仗將要面對多匹強敵，當中以活侯夫人及布特麾下正值勇態的「攻守有道」最具瞄頭。



另一參賽馬「一半屬你」去年先後攻下考菲爾德盃（2400米）及墨爾本盃（3200米）兩項一級賽，今仗將出爭休後復出的第四戰。現時與父親麥伊維合夥練馬的麥彥輝相信，鷹園寬闊的跑道及增程角逐將適合這匹五歲馬發揮。



麥彥輝說：「2200米途程對馬兒來說十分理想，而鷹園也合牠發揮。在馬兒迄今的所有賽事中，今仗應最適合牠。」



「武裝自己」、「妖嬈魅惑」及「猛力連擊」也許均只屬冷門分子，但同樣有爭勝機會。



馬會將於6月13日星期六即時轉播上述兩項賽事來港。史德布克讓賽（1400米一級賽）編為海外賽事第一組第一場，將於香港時間下午一時五十七分開跑；而香港賽馬會全球匯合彩池昆士蘭二千二錦標（2200米二級賽）則編為海外賽事第一組第二場，將於香港時間下午二時三十分開跑。

