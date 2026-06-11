馬場浮世繪｜德班七月讓賽 多駒配搭落實
更新時間：16:10 2026-06-11 HKT
發佈時間：16:10 2026-06-11 HKT
發佈時間：16:10 2026-06-11 HKT
南非全年最重要大賽德班七月讓賽，將於下月四日舉行，即使該賽的配磅將於下周二才公布，但多匹肯定能夠上陣的參戰馬都已落實配搭。
不少賽駒將交由以海外為基地的騎師主轡，包括目前的大熱門「主要之星」，繼續由現時在當地客串的法國女騎師麥晴欣主轡，目前在英國客串的騎師勞樑楝，將策騎史奈斯馬房的「快樂正歌」。
另外，練馬師邵嘉輝日前宣布，上季南非最佳長途馬「佩勒王」，將配史卓豐上陣。至於，老將富志昌則落實策騎三歲雌馬「願望清單」出賽。
文傑
最Hit
樊亦敏三喜臨門豪氣請《愛·回家》劇組食飯 連李家鼎健康都慶祝埋
2026-06-10 15:45 HKT
「呢啲家長害死細路！?」靚媽搭巴士畀BB睇手機遭狠批 引爆網絡大戰 結局大快人心｜Juicy叮
2026-06-10 16:40 HKT
李泳豪YouTube頻道光速破10萬訂閱 同行逐點拆解豪仔驚人收入 年薪勢破2百萬：夠養李家鼎
2026-06-10 16:30 HKT
日本旅客離境稅7.1起加價3倍！搭飛機/郵輪均需繳付 1條件可享舊稅制 附7類人豁免課稅
2026-06-10 15:17 HKT