馬場浮世繪｜德班七月讓賽 多駒配搭落實

南非全年最重要大賽德班七月讓賽，將於下月四日舉行，即使該賽的配磅將於下周二才公布，但多匹肯定能夠上陣的參戰馬都已落實配搭。

不少賽駒將交由以海外為基地的騎師主轡，包括目前的大熱門「主要之星」，繼續由現時在當地客串的法國女騎師麥晴欣主轡，目前在英國客串的騎師勞樑楝，將策騎史奈斯馬房的「快樂正歌」。

另外，練馬師邵嘉輝日前宣布，上季南非最佳長途馬「佩勒王」，將配史卓豐上陣。至於，老將富志昌則落實策騎三歲雌馬「願望清單」出賽。

文傑

