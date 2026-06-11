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甜甜小記│親民碧咸人見人愛

馬圈快訊
更新時間：14:57 2026-06-11 HKT
發佈時間：14:57 2026-06-11 HKT

剛周三夜賽，焦點落在傳奇球星碧咸身上，當晚不少粉絲、球迷得知他入場的消息，即聞風而至入場追星。

剛周三夜賽，焦點落在傳奇球星碧咸 (圖) 身上，當晚不少粉絲、球迷得知他入場的消息，即聞風而至入場追星。
剛周三夜賽，焦點落在傳奇球星碧咸 (圖) 身上，當晚不少粉絲、球迷得知他入場的消息，即聞風而至入場追星。

碧咸也非常「識做」，相當親民，主動與現場粉絲互動，在球衣簽名之餘，更與粉絲自拍兼握手，令眾人大感興奮。其後碧咸在一樓位置，欣賞頭兩場賽事，更與正值停賽的布文傾談一輪。當晚布文停賽不用跑馬，但見他gel晒頭、西裝筆挺一副型男look入場，似已做足準備。離場時，布文笑指與碧咸成功合照，並歡迎記者、攝記把兩人的照片或短片分享給他。

周三晚布文 (右三) 停賽不用跑馬，但見他gel晒頭、西裝筆挺一副型男look入場，與碧咸 (左三) 研究賽事。
周三晚布文 (右三) 停賽不用跑馬，但見他gel晒頭、西裝筆挺一副型男look入場，與碧咸 (左三) 研究賽事。

現場採訪時，小記聽到不少粉絲雀躍地表示，沒想過入場可近距離一睹碧咸風采，追星兼睇跑馬，非常超值。此事令小記想起今屆打吡大賽，馬會邀請MC張天賦任嘉賓，他一口氣獻唱五首名曲，現場也有Fans大呼：「好抵睇！」

今屆打吡大賽，馬會邀請MC張天賦 (圖) 任嘉賓，他一口氣獻唱五首名曲，現場也有Fans大呼：「好抵睇！」
今屆打吡大賽，馬會邀請MC張天賦 (圖) 任嘉賓，他一口氣獻唱五首名曲，現場也有Fans大呼：「好抵睇！」

近年馬會不時邀請藝人或名人入場，實是一項德政。坦白講，粉絲平日睇演唱會，票價動輒達數千元；如今馬迷和粉絲能以低廉格價入馬場追星，又可欣賞刺激的賽事，實在很超值呢！

按圖睇有關相片：

陳嘉甜

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