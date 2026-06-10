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馬場密探048｜「家樂寶駒」落班即勝

馬圈快訊
更新時間：19:12 2026-06-10 HKT
發佈時間：19:12 2026-06-10 HKT

今季手風大順的騎師周俊樂，於今晚快活谷夜馬頭場五班一六五○米先拔頭籌，策騎游廄的「家樂寶駒」擊敗「竣誠駒」，贏得今季第四十五場頭馬，個人亦連續五個賽馬日交岀頭馬，而今季游達榮所贏得的三十二場頭馬，有四分一由周俊樂操刀。

賽後練馬師游達榮說：「『家樂寶駒』今仗降五班兼排一檔起步，集不少有利條件於一身，而四歲馬能夠克服一三四磅重的阻力勝出，表現十分不錯。此馬以往在四班曾經跑得接近，四歲馬應該仍有進步空間，期望牠下季有再進一步的表現。」

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