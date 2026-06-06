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伍燕梅望「萬事得意」香港都識贏

馬圈快訊
更新時間：16:00 2026-06-06 HKT
發佈時間：16:00 2026-06-06 HKT

明日出爭第二場五班千四米的「萬事得意」早前在從化勝出試閘模擬比賽，試閘後香港馬會更安排拉頭馬的環節。當日告東尼太太Pauline、「威力」系馬主曾炳威等人一起在從化凱旋門拉頭馬。

「萬事得意」明日將出賽，早前本報記者在馬場內碰見「萬事得意」伍燕梅，伍小姐幽默地說：「『萬事得意』在從化識得贏試閘，還有得拉頭馬，我希望馬兒在從化拉完頭馬後可以增強自信心，在香港都識贏就好了！」

另外，伍燕梅名下另一匹「萬事勝利」則出爭第七場四班千二米港大校友會盃，此馬早前從化試閘也取得首名，且看今戰有否驚喜。

陳嘉甜

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