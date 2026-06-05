「重大事項」力爭為包義定及簡國能首摘英國打吡桂冠

英國打吡（2405米一級賽）將於周六（6月6日）在葉森馬場上演。練馬師包義定將派出至今未嘗一敗的「重大事項」參賽，寄望馬兒能助他達成揚威打吡的心願。

包義定曾公開表示，他十分渴望勝出這項歷史悠久的三歲馬經典賽。他的父親包義鼎生前曾於1971年憑殿堂級名駒「水車礁石」攻下英國打吡。

今仗續為「重大事項」執韁的簡國能雖然已在全球勝出不少大賽，但這位愛爾蘭好手與包義定一樣，至今仍未曾揚威這項英國最享負盛名的賽事。

「重大事項」由馬主朱德望陣營培育，上仗於5月14日在約克大幅越級挑戰東帝錦標（2051米二級賽），最終輕鬆擊敗一眾勁敵掄元，隨即成為今屆英國打吡的焦點賽駒之一。「重大事項」今次將與該仗的一些蹄下敗將再度較量，當中包括由岳伯仁訓練的「大有作為」及「耶誕日」。

東帝錦標向來被視為英國打吡的重要前哨戰。自1980年以來，共有九匹東帝錦標盟主其後乘勇揚威英國打吡。

「重大事項」的練馬師包義定近來手風正順，由他訓練的另一佳駟「威城王爵」剛於周二（6月2日）攻下意大利打吡（2200米二級賽）。包義定說：「這場賽事當然與意大利打吡截然不同，但我對『重大事項』的狀態感到相當滿意，希望未來數天一切順利。」

雖然附近地區近日持續多雨，但葉森是英國其中一條疏水最快的賽道。包義定續說：「我並不擔心降雨，因為賽道不會變成大爛地。」

「重大事項」今次將力爭把不敗紀錄延續至四場，這匹「范高爾」的子嗣在今仗十四駒中排第三檔起步。父系同樣出自「范高爾」的另一參賽馬「切利尼」則會自第十二檔出閘，這匹由岳伯仁訓練的佳駟上月輕鬆攻下車士達銀瓶（2457米三級賽），表現令人印象深刻，今仗將繼續夥拍莫雅爭標。

儘管「切利尼」似乎是岳伯仁馬房的四匹參賽馬中勝望最高的一駒，不過將由蘇銘倫策騎的「波納異彩」曾於去年10月在爛地上輕鬆勝出聖格盧準則大賽（2000米一級賽），看來同樣值得重視。

「波納異彩」上月在李奧柏角逐打吡預賽錦標（2000米三級賽），僅以短馬頭位之差不敵同樣出爭今屆英國打吡的頭馬「逆襲拳霸」，可見這匹「帝皇城堡」子嗣的狀態正在冒升。

若巴利多爾陣營的任何一匹參賽馬於周六摘下桂冠，將讓岳伯仁第十二度在英國打吡封王，繼續刷新由他保持的奪冠次數紀錄。

另一練馬大師郗國思三十年前曾憑「慎密」揚威英國打吡，今次他將派出「聖十字徽」再度問鼎這項大賽。「聖十字徽」今季兩戰均在激鬥下取勝，當中最引人注目的是上仗角逐嶺飛打吡預賽（2321米表列賽）時，以馬頸位之先險勝今仗另一參賽馬「桂樹騰芳」。

從血統來看，續由馬昆策騎的「聖十字徽」當然能應付打吡的途程，但幕後團隊也盼望馬兒屆時能遇上乾快場地。

由張柱棟訓練的「凱美特」上月以悅目姿態攻下新市場錦標（2000米表列賽），今仗將改為夥拍易健寧爭標。雖然單以評分而言，「凱美特」也許處於下風，但這匹佳駟上周前往葉森進行賽前操練時顯得很放鬆，對賽道也應付裕如，令觀操人士留下深刻印象。

至於較英國打吡早兩場上演的加冕盃（2405米一級賽），「格倫島」與「唯妙唯肖」將再度正面交鋒。兩駒一年前曾在此賽同場較量，當時牠們在葉森的直路上合演精彩對決，最終「格倫島」以半個馬位見負，但「格倫島」其後在四個國家連勝五項一級賽，實力已不可同日而語。

馬會將於6月6日星期六晚上即時轉播上述兩項一級賽來港。加冕盃（2405米一級賽）編為海外賽事第二組第三場，將於香港時間晚上九時四十分開跑；而英國打吡（2405米一級賽）則編為海外賽事第二組第五場，將於香港時間晚上十一時正開跑。

