安田紀念賽松山弘平盼憑「拼勝堡」再摘一級賽桂冠

松山弘平剛於上周末策騎「洛夫琴山」攻下日本打吡（2400米一級賽），賽後顯得無比雀躍。這位日本好手將於周日（6月7日）再度亮相東京競馬場，主策「拼勝堡」出戰總獎金高達三億九千零六十萬日圓（約合一千九百一十萬港元）的安田紀念賽（1600米一級賽），冀能乘勇揚威當地馬壇另一項份量十足的大賽。

松山弘平雖然從騎至今仍未曾揚威安田紀念賽，但去年曾夥拍「拼勝堡」角逐與今仗同場同程的一級賽NHK一哩賽（1600米），結果這對人馬組合成功克服了東京1600米賽道的考驗而摘桂；而他上仗策騎「洛夫琴山」勝出日本打吡時的出色發揮更為他出爭周日一仗打下強心針。

松山弘平過往曾策騎「神志勇進」、「出奇致勝」及「戰舞者」等佳駟出爭安田紀念賽，惜均未能入位，其中「戰舞者」於2021年以熱門身分上陣時更僅能在頭馬「野田賢君」之後取得第八名。

安田紀念賽今年踏入第七十六屆，賽前「拼勝堡」的練馬師橋口慎介表示，他相信馬兒有力在這項歷史悠久的一哩大賽中取得佳績。「拼勝堡」上仗於3月29日在中京出爭高松宮紀念賽（1200米一級賽），最終在頭馬「里見夢境」之後取得第四名。

「拼勝堡」迄今在東京兩戰全勝，今次將力求延續近年來四歲馬在此賽的強勢。自從一哩王者「滿樂時」於2015年以四歲之齡攻下安田紀念賽後，「魔族雅谷」、「冠軍車手」、「放聲歡呼」、「前人足跡」及上屆冠軍「遠觀天象」也相繼以四歲馬身分摘下此賽桂冠。

橋口慎介說：「馬兒（『拼勝堡』）上仗角逐高松宮紀念賽，自內檔起步後演出不俗。牠從Champion Hills 牧場回來後一切如常，沒有任何改變。馬兒曾攻下NHK一哩賽，我認為1600米大概是牠的最佳途程。」

「拼勝堡」迄今的四場頭馬均在松山弘平胯下取得。

儘管安田紀念賽日漸被視為新星的成名舞台，但即將第四度參賽的七歲馬「地神力」相信仍會獲得不少支持。

這匹經驗豐富的灰馬至今未曾贏得一級賽冠軍，但以往三次角逐安田紀念賽時均跑入前列，先後於2023年在「前人足跡」之後取得第四名，2024年敗給香港馬王「浪漫勇士」再奪第四名，以及去年負於「遠觀天象」屈居亞軍。

「地神力」也曾於2024年在東京舉行的二月錦標（泥地），以及去年在京都舉行的一哩冠軍賽兩項1600米一級賽中跑獲亞軍。

同樣被視為爭勝熱門的還有近況勇銳的「詩歌遊子」（李慕華）及頂級雌馬「橡木城」（連達文）。兩駒剛於5月9日在東京同場競逐葉森盃（1800米三級賽），最終「詩歌遊子」及「橡木城」分別跑獲冠、亞軍。

此外，「生活格調」也有不俗爭勝機會。

安田紀念賽（1600米一級賽）編為海外賽事第四組第一場，將於香港時間6月7日（星期日）下午二時四十分開跑。