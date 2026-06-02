田泰安「華美之威」「穿甲金鷹」

明日是田泰安三十六歲生日，剛好明晚跑馬地馬場舉行夜賽，自己又需要策騎輕磅馬，因而未能盡情慶祝。不過，田泰安表示每年生日的願望都很簡單，就是希望家人身體健康和生活愉快，以及能贏出更多頭馬。他剛在周日策騎「錶之星河」捧走三級賽沙田銀瓶，當然希望明晚乘勝追擊，而「華美之威」和「穿甲金鷹」最有機會為他贏馬賀壽。

華美之威收復前失

「華美之威」上場在田泰安胯下力拼得季軍。

東廄「華美之威」在港上陣二十七次未嘗一勝，可是上場牠在田泰安胯下力拼得季軍，今次再跑谷草一六五○米，他認為可以收復前失。「無疑『華美之威』的賽績不算突出，可是上場牠競逐谷草一六五○米，即使排在不利的十二檔起步，但沿途走勢暢順，且在直路上追勁良好，過終點時取得第三名，演出較預期理想。今次再跑同程，排在二檔起步，早段留放取位會較上仗更多選擇，將蝕位的機會減到最低，所以『華美之威』今仗有望跑得更接近，能擊敗對手贏馬更最好不過。」田泰安說。

穿甲金鷹正值大勇

「穿甲金鷹」上周三才贏出今季第三場頭馬。

廖廄「穿甲金鷹」上周三才贏出今季第三場頭馬，明晚匆匆再出，升上二班兼增程跑千八米，田泰安分析說：「以『穿甲金鷹』最近贏馬的走勢推斷，牠應有機會可扳至更長路程，但最重要的是其狀態正值大勇，這在季尾階段往往佔有優勢；另外，牠今場負磅較上周三贏馬時輕十一磅，這有助交出更佳的水準，將有力爭取今季第四場頭馬。」

此外，田泰安表示「三強」日前由他過檔操練時走勢不俗，目前應在作戰狀態。此駒過往贏馬和上名，均在谷草千二米取得，今次再跑同一路程，並排在有利的一檔，按理憑路合和態勇之利，大有機會殺入三甲，具有足夠實力爭奪前列位置。

文傑

