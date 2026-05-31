2000捷里程碑 | 潘頓19載達壯舉 累計袋逾億獎金

今日沙田賽事，焦點除在於獅子山錦標、沙田銀瓶兩場三級賽，騎師潘頓衝擊在港第2,000場頭馬更為馬迷關注。結果，這位八屆香港冠軍騎師在頭場賽事即已達這空前壯舉，夥拍由桂福特訓練的「共建世界」贏出新馬賽事，成為香港賽馬史上首位贏馬達2,000場的騎師。賽後，潘頓在太太Nicole、女兒Roxy和兒子Cash陪同下，接受馬迷祝賀。馬會場內電視播放他在港策騎的威水史影片，而馬會主席廖長江隨即代表香港馬會，頒贈特別獎牌和紀念品予潘頓。

在港19載袋逾億獎金

43歲的澳洲籍騎師潘頓，於2007年來港發展，至今已是第19個馬季，成就了多項香港紀錄。上個馬季，潘頓於2025年1月22日更打破了由十三屆冠軍騎師韋達保持贏馬1,813場的紀錄。自此，潘頓每贏一場都屬史上新高，直至今日達2,000場這里程碑，並於第四場賽事另贏出「鋁神」，歷來累積頭馬達至2,001場。連同今日進帳，潘頓十九個馬季以來，合共上陣11,237場，連頭馬及第2至第6名所獲獎金，胯下馬匹歷來贏逾26.6億港元，騎師每場贏馬可分成10%，跑入獎金名次則獲5%。簡單推算，潘頓單從獎金分成已必逾億元，另加現時每場賽事策騎費收入2,300元，即歷來其出場費收入亦超過2千萬元。潘頓歷年在港收入，應已接近2億元。潘頓其餘紀錄，包括於2022/2023馬季，單季贏179場頭馬，而該季其坐騎贏得獎金高達277,712,060元，亦是單季紀錄。

潘頓今季暫時贏馬123場，拋離排第2的布文達66場，在本馬季僅餘12場賽事的情況下，已肯定可第9度成為香港冠軍騎師。他今日達2,000捷新里程後說：「當我回顧我的從騎生涯時，現時這項成就會是眾多的珍貴片段之一，這確實美妙不已。我實在非常幸運，當然，如沒有一眾馬主及練馬師的支持，我不可能獲得佳績，對我來說，香港就是一直如此美好的地方。」

獲列入澳洲賽馬名人堂的潘頓，已成為香港其中一位最偉大的騎師，從騎以來的勝出率逾17%。他說：「當我回顧我的從騎生涯時，現時這項成就會是眾多的珍貴片段之一，這確實美妙不已。我實在非常幸運，當然，如沒有一眾馬主及練馬師的支持，我也不可能獲得佳績，對我來說，香港就是一直如此美好的地方。

潘頓於布里斯本出道，於三十多年前跟隨練馬師Trevor Hardy。於2000年5月6日，他在澳洲阿米代爾夥拍Magic Zap贏得他從騎後的首場頭馬，24歲時轉到香港發展。他在港首場頂級賽事頭馬，是於2010年夥拍蘇保羅旗下的「友誼至上」在香港1600米一級賽董事盃取得。向以工作勤力見稱的潘頓，多年來與韋達及莫雷拉的爭冠過程一直為人津津樂道，去年他便打破由韋達所創下的1,813場香港騎師累積最多頭馬紀錄。

至於「共建世界」的練馬師桂福特，他自上月二十六日憑「堅先生」贏馬後，一直未有頭馬進帳，但其子桂輝定昨日在南非憑「主要之星」贏得其個人開倉後首場一級賽勝仗，今日他又贏馬破悶局，十分巧合。

馬主蘇啟聲說：「賽前我已經對『共建世界』十分有信心，這是我和桂福特首次合作，即擦出火花，我還有一匹馬交由他訓練，希望大家合作繼續贏馬。此馬今場贏馬時間並非太突出，不過牠只有兩歲，希望牠越跑越進步。」

桂福特說：「我很開心可以為『共建世界』馬主蘇啟聲建功，馬兒只有兩歲，仍然很年輕，我將會與馬主蘇生商量，如果馬主同意，我可能安排馬兒在七月跑多一場千二米便提早歇暑，留待下季才再出賽。」