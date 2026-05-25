「浪漫勇士」奪渣打冠軍暨遮打盃  封第三匹三冠王成就不朽傳奇

「浪漫勇士」昨日（5月24日星期日）在沙田馬場的一級賽渣打冠軍暨遮打盃（2400米）中奏凱，成為歷來第三匹囊括三冠大賽全數三關的佳駟，再一次在香港賽馬史冊上留名。攻下這項總獎金高達一千三百萬港元的長途大賽後，「浪漫勇士」將獲安排休賽，其練馬師沈集成將於稍後時間才會決定此駒的未來計劃。



昨日「浪漫勇士」在慣常拍檔麥道朗胯下取得出道以來的第十五場一級賽冠軍，進一步延伸由牠保持的香港賽駒最多一級賽頭馬紀錄。牠也成為自「翠河」（1993/94年度馬季）及「遨遊氣泡」（2024/25年度馬季）後，歷來第三匹三冠王。



沈集成在賽後說：「我實在非常幸運，是位十分幸運的練馬師，因為我有機會訓練『浪漫勇士』。」

沈集成在賽後說：「我實在非常幸運，是位十分幸運的練馬師，因為我有機會訓練『浪漫勇士』。」



「賽前我們早已擬定作戰計劃，我們早段會讓馬兒穩定走勢，讓牠放鬆競跑，並在賽事末段嘗試上前爭勝。牠跑至最後四百米開始加速，麥道朗陣上發揮出色，他確是一位頂級騎師。」



牠在昨日的賽事中以半個馬位之先力壓「數字天文」勇奪冠軍，日本代表「大怪奇」再落後「數字天文」一個半馬位跑獲季軍。「浪漫勇士」所締下的頭馬時間為2分26.67秒，剛巧與去年「遨遊氣泡」在此賽造出的時間相同。



「浪漫勇士」昨日賽事沿途在半同主馬「浪漫戰神」及「數字天文」之後，居於第四位競跑。跑至末段麥道朗指示「浪漫勇士」逐步加速，這位應屆浪琴全球最佳騎師在直路上全力催策，結果坐騎跑至最後五十米趕過一度突圍的「數字天文」，並在衝線前稍為擴大領先優勢，摘下這場大賽頭馬。



「數字天文」末段負隅頑抗表現優異，較「大怪奇」先過終點跑獲亞軍。「浪漫勇士」在最後四百米造出22.77秒的分段時間，昨仗獲勝後，牠在1600米至2400米途程的一級賽均曾報捷。

「浪漫勇士」攻下一級賽渣打銀行暨遮打盃（2400米），實現三冠王偉業。



出自香港國際馬匹拍賣會的「浪漫勇士」，亦將出道以來的戰績改寫為三十一戰二十四勝。沈集成賽後表示他會考慮安排佳駟首度前往從化，在該處歇暑並休養生息，之後再擬定馬兒下季的參賽安排。



他說：「我們計劃讓牠休賽，我正考慮是否如『嘉應高昇』一樣，安排牠前往從化，『嘉應高昇』（在那裡）十分愉快。所以我或會讓牠到從化好好休息，之後再從長計議。」



「我們非常高興，皆因我們擁有一支十分優秀的馬房團隊。馬主劉先生經常作出正確決定，麥道朗這位騎師亦功架十足。」



麥道朗在賽後說：「牠順利成為三冠王，可謂實至名歸。我較早時閱過行政總裁（應家柏）的網誌，他說馬兒經已成為香港賽馬史上的不朽傳奇，對此我完全同意。」



「牠不需要透過勝出此賽去證明這一點，我認為這場頭馬只是錦上添花，牠應該成為本年度馬季的香港馬王，特別是贏得三冠大賽後，我認為牠當之無愧。」



其他賽事方面，潘頓昨日在沙田日賽錄得三捷，距離個人在港贏得二千場頭馬的目標再踏近一步。這位八屆香港冠軍騎師在第五班渣打數碼資產業務讓賽（1600米）中，憑賀賢馬房的「威力非凡」（135磅）先拔頭籌。其後他在第二場第四班渣打可持續金融業務讓賽（1400米），夥拍由丁冠豪訓練的「金快飛飛」（131磅）再勝一仗。他昨日第三場頭馬則來自沈集成馬房的「包裝天王」（131磅），該駒攻下第四場第四班渣打企業及投資銀行讓賽（1200米）。



憑「包裝天王」將個人歷來在港頭馬數字增至一千九百九十八場後，他說：「昨（昨）日成績不錯。賽前我希望昨（昨）日可以取得一、兩場頭馬，最終能夠大演帽子戲法，確實勝於預期。」



沈集成憑「浪漫勇士」及「包裝天王」摘下一口孖寶後，他季內已累積五十六場頭馬，稍為擴大個人在昨季練馬師排行榜的領先優勢。其他幾位有望爭冠的前列練馬師也包括方嘉柏（五十四場頭馬）、廖康銘（五十二場）、呂健威（五十場）、大衛希斯（四十九場）及蔡約翰（四十六場）。



下一個香港賽事日將於本週三晚上（5月27日）在跑馬地馬場舉行。