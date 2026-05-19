羅富全改戰術 盼助「數字天文」問鼎渣打冠軍暨遮打盃

練馬師羅富全將於週日（5月24日）派出「數字天文」在沙田競逐總獎金高達一千三百萬港元的渣打冠軍暨遮打盃（2400米一級賽），他期望今次採取新戰術可助這匹應屆寶馬香港打吡大賽（2000米）亞軍更上層樓。



為了協助「數字天文」進一步展現潛能，羅富全希望這匹體重超過一千二百磅的四歲佳駟今仗毋須如往常般帶頭競跑，並期待改變跑法能助牠進一步提升實力。



羅富全說：「我一直認為，與其總是讓馬兒帶頭，我們應嘗試讓牠跟隨他駒競跑，看看牠能否做到。沈集成麾下的『浪漫戰神』或會上前領放，如果牠真的這樣做，我們就可以居於第二位。」



「我看過馬兒在澳洲出賽時的表現，牠能夠居於第二、第三或第四位，但大家還是會看到騎師常常在嘗試約束馬兒，因為牠常常搶口。」



「數字天文」至今兩度憑前置跑法在港掄元，包括於2月揚威三級賽百週年紀念銀瓶（1800米讓賽），目前的本地評分已升至103分。這匹佳駟來港前為奧詩及查奕通效力，其間曾兩度出爭2400米賽事，先於 2025年在一級賽澳洲打吡中取得第五名，再於同年的一級賽昆士蘭打吡跑獲亞軍，今次將第三度角逐2400米途程。

「數字天文」在港六戰兩勝。



羅富全說：「沙田的A賽道對於前領馬匹來說較難應付。我想看看如果馬兒能夠居於第二位的話，表現會如何。」



「數字天文」於週二（5月19日）早上在沙田進行1200米草地快操，締速1分20.1秒（分段時間28.6秒、27.1秒、24.4秒）。



今仗陣上還有「浪漫戰神」。這匹「正義」的子嗣與「浪漫勇士」屬半同主馬，同樣由沈集成訓練，上仗於5月3日出爭三級賽皇太后紀念盃（2400米讓賽），最終以領放戰術奪魁，蹄下敗將包括將於週日再度同場較量的「君子傳承」及「天將龍駒」。



「數字天文」上仗於富衛保險冠軍賽馬日（4月26日）出爭總獎金高達三千萬港元的富衛保險女皇盃（2000米一級賽），在頭馬「浪漫勇士」之後取得第七名。同樣已報爭今屆渣打冠軍暨遮打盃的「浪漫勇士」則力爭成為香港歷來第三匹三冠王，與「翠河」（1993/1994年度馬季）及上季的「遨遊氣泡」看齊。



羅富全說：「馬兒上仗要面對一級賽賽駒，但我認為牠會從該仗汲取經驗並有所進步。牠的進展不錯。」



除了上述各駒外，週日一仗的報名參賽馬匹還包括「百賀飛駒」、「嘉應傳承」、「大怪奇」及「利森名園」。

「至尊瑰寶」已三度勝出跑馬地1200米賽事。



至於週三（5月20日）晚上在跑馬地舉行的今季第七十三次賽事，羅富全將派出「天天同樂」（135磅）及「至尊瑰寶」（120磅）角逐形勢緊湊的第二班薊花讓賽（1200米），盼能在這場總獎金達二百八十四萬港元的尾場賽事中取得佳績。



「至尊瑰寶」上仗於3月出爭總獎金高達二千六百萬港元的寶馬香港打吡大賽，最終只得第十一名，今仗將回師曾三度獲勝的跑馬地1200米途程。這場尾場賽事的十二匹參賽馬今季合共已取得二十七場勝仗，戰況料將非常激烈。



羅富全說：「馬兒在從化試閘時的表現看來不俗（以首名完成1200米試閘，締速1分12.16秒）。牠小休了一陣子，希望牠今仗能為我交出好表現。」



練馬師告東尼明晚則會派出「財將」（134磅）出戰第四班怡和挑戰盃（1000米讓賽）。這匹陳綺蓮名下的三歲馬於4月8日在跑馬地初出，即在鍾易禮胯下以半個馬位之先掄元，人馬今仗將再度合作。



鍾易禮說：「馬兒上仗的表現出色，贏馬時間（56.48秒）也相當理想。我們在首仗後曾攜手試閘兩次，而我很滿意牠的進展。」



本週三（5月20日）晚上跑馬地合共編排九場賽事，頭場第五班雞冠花讓賽（1000米）將於晚上六時四十分開跑。