「浪漫勇士」快跳備戰渣打冠軍暨遮打盃 冀實現三冠王偉業

「浪漫勇士」將於週日（5月24日）在沙田競逐總獎金高達一千三百萬港元的渣打冠軍暨遮打盃（2400米一級賽），力求再取頭馬，成為香港歷來第三匹三冠王。



1993/1994年度馬季的「翠河」及上季的「遨遊氣泡」是目前香港賽馬史上僅有兩匹能完成三冠王偉業的佳駟，而至今已勝出十四項一級賽的「浪漫勇士」先後於1月及3月揚威總獎金同樣高達一千三百萬港元的兩項一級賽董事盃（1600米）及花旗銀行香港金盃（2000米）後，現有機會跟隨該兩駒的步伐，榮登三冠王寶座。



隸屬沈集成馬房的「浪漫勇士」今早（5月19日星期二）與廄侶「浪漫戰神」拍跳，在沙田進行草地快操。由劉栢輝共同擁有的「浪漫戰神」同樣已報爭今屆渣打冠軍暨遮打盃。



「浪漫戰神」今早夥拍目前領先騎師榜的潘頓出操，在受天雨影響的草地跑道上顯得躍躍欲試，對面直路上更帶領「浪漫勇士」競跑。不過，「浪漫勇士」於末段順著本身的節奏以勁勢展步上前，最終這匹出自香港國際馬匹拍賣會的超級佳駟以短距離之先較「浪漫戰神」先過終點，以1分17.3秒完成1200米途程（分段時間27.7秒、26.2秒及23.4秒）。

「浪漫勇士」（紅帽）與「浪漫戰神」在沙田拍跳。



沈集成說：「我認為兩駒的操練表現都很不錯。牠們在草地上快操，而這只是一課步速普通的日常快操，不算太快，也不太慢，只是為了讓牠們享受一下。兩位騎師於收操後都很滿意。」



「今仗將會是個挑戰。『浪漫勇士』以往僅出戰過2400米途程一次，當時牠跑獲亞軍，但有點搶口。現在牠年紀漸長，因此變得較易控制，希望牠能應付此程。牠真的很出色，極具天賦。」



週日上演的渣打冠軍暨遮打盃共有九駒報名角逐，除了八歲的「浪漫勇士」及五歲的「浪漫戰神」外，還包括「百賀飛駒」、「天將龍駒」及「數字天文」，牠們今天同樣在沙田的草地跑道上出操。



「百賀飛駒」在廄侶「天將龍駒」之前率先完成1200米快操，締速1分20.6秒（分段時間30.4秒、27.3秒、22.9秒）；而今年在總獎金高達二千六百萬港元的寶馬香港打吡大賽（2000米）中跑獲亞軍的「數字天文」，則在梁家俊胯下以1分20.1秒完成1200米快操（分段時間28.6秒、27.1秒、24.4秒）。

由梁家俊策騎的「數字天文」在沙田的草地跑道上出操。



除了上述各駒外，「嘉應傳承」、「君子傳承」及兩匹海外代表「大怪奇」及「利森名園」同樣已報爭這項在週日舉行的長途大賽。



「浪漫勇士」今季五戰全勝，代表作包括破紀錄第四度攻下總獎金高達四千萬港元的浪琴香港盃（2000米一級賽），以及於富衛保險冠軍賽馬日（4月26日）第四次揚威總獎金高達三千萬港元的富衛保險女皇盃（2000米一級賽），把本身保持的全球最高獎金賽駒紀錄進一步推高至逾二億七千一百四十六萬港元。



這匹佳駟迄今唯一角逐過的2400米賽事，是於2023年以五歲之齡出戰渣打冠軍暨遮打盃，最終在兩屆香港最佳長途馬（2021/2022及2022/2023年度馬季）「將王」之後衝線，跑入亞席。



「浪漫勇士」於一年前接受左前球節手術，復出後至今保持不敗，更於近日公佈的最新一期浪琴世界最佳馬匹排名榜上並列第二位，僅次於國際評分高達130分的「嘉應高昇」。



「浪漫勇士」出道以來上陣三十次，取得二十三冠五亞的佳績，其中包括分別在香港、日本、澳洲及阿聯酋勝出一級賽。