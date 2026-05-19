霍宏聲「天天同樂」「鼓浪高升」

霍宏聲剛周日策騎呂廄「百勝威龍」爆冷贏馬，季內頭馬達至三十二場。明晚跑馬地夜賽，其七匹坐騎實力不俗，未嘗不可再替其增添頭馬進帳。霍宏聲則表示，今季成績跟上季比較仍有距離，所以希望在季尾階段盡量數胡，今戰坐騎則以「天天同樂」和「鼓浪高升」最具爭勝機會。

天天同樂路合態勇

「天天同樂」上場回師谷草一千米贏馬。

「天天同樂」早前在田草和泥地出擊失手後，上場回師另一贏馬路程谷草一千米，終於贏出頭馬。明晚馬兒轉戰谷草千二米，霍宏聲說：「現年五歲的『天天同樂』速度良好，前仗能在田草千二米走得接近，上場縮程跑一千米，收復前失絕不意外。今次牠初跑谷草千二米，相信本身的速度亦可以應付，只嫌負磅較上場增加十磅，將對其爭勝帶來壓力，希望憑着路合態勇之利，『天天同樂』能夠繼續發揮實力，走入前列一席歸來。」

鼓浪高升再戰同程

「鼓浪高升」今季曾由霍宏聲策騎在谷草一千米跑第二名。

伍廄「鼓浪高升」今季曾由霍宏聲策騎，在谷草一千米後上不敵其後再捷的「銀亮濠俠」跑第二名，今次人馬再戰同程，霍宏聲說：「『鼓浪高升』跑法較被動，但始終曾在谷草一千米上名，證明此程適合發揮，即使今仗排十檔起步，但馬兒擅長後上跑法，對其影響相應較小，何況牠今場負磅較上名時更輕，希望『鼓浪高升』今場能夠發揮理想，倘若早段步速夠快，將對其後追跑法更有利。」

最後，霍宏聲表示「飲杯」早前跑二班賽，對手實在太強，上仗則排外檔起步，導致未能跑出最佳水準，落敗不足以反映實力。明晚「飲杯」回師贏馬的路程谷草千二米，排在最有利的一檔，應有機會一展所長，希望坐騎在起步之後，能夠利用內檔優勢，盡量擺在前列有利位置競跑，以最佳跑法爭取頭馬。

文傑

