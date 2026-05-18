馬場浮世繪｜「歌劇舞姿」下月戰女皇安妮錦標

高多芬集團旗下的「歌劇舞姿」，今季兩戰全勝，包括一級賽傑貝哈特錦標，不過該駒早前先後報名參加上周已舉行的樂景傑錦標和本周四隆尚馬場舉行的阿加汗四世錦標(前名為伊斯巴罕大賽)，可是最後均沒有上陣。

「名演說」齊爭錦標

練馬師艾柏賓表示，本來「歌劇舞姿」確打算出戰阿加汗四世錦標，可是如今改為直接出戰下月十六日皇家雅士谷賽期的一級賽女皇安妮錦標，因為該駒上場在沙丘園馬場贏出二級賽一哩錦標時，展示出良好速度，令他覺得馬兒跑一哩賽更合適，再增程出擊未必一定有利。加上一旦出戰阿加汗四世錦標，便與新勝而臨的凱旋門大賽冠軍「得令星」碰頭，難言有把握取勝，所以他決定「歌劇舞姿」將於上周六贏出樂景傑錦標的「名演說」一同出戰女皇安妮錦標。

文傑

