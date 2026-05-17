馬場密探048｜「傑岀雷霆」捧獅子會盃
更新時間：16:42 2026-05-17 HKT
發佈時間：16:42 2026-05-17 HKT
發佈時間：16:42 2026-05-17 HKT
呂健威馬房的「傑岀雷霆」近期演出進步，上場後上不及得第二後，今日再跑同程千二米，即使臨場場地起變化，但仍後上擊敗冷門馬「有備而戰」，贏得在港首場頭馬兼捧走獅子會盃，該駒馬主團體亦得一百五十萬港元自購馬特別獎金。
賽後練馬師呂健威說：「今日下雨，場地鬆軟，我相信這對『傑出雷霆』有幫助，因為此馬場地經驗。今日場地不利後上，『傑出雷霆』今場能後上贏馬，表現不錯，相信馬兒尚有進步空間，牠將來應可跑更長的途程，但牠今場在田草千二米贏馬，因此我安排該駒暫時主攻千二米。」
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